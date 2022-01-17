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Детям активно предлагают «подработку». В Минске выросло количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков

17 января 2022 17:29
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Новости Беларуси. В Минске за 2021 год выросло количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Причем правоохранители отмечают увеличение количества тяжких правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, сбыта запрещенных препаратов, совершения преступлений в составе организованных групп.  

Детям активно предлагают «подработку». В Минске выросло количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков-1

Масштабы деятельности наркодилеров в последнее время просто шокируют: детям активно предлагают «подработку» через различные соцсети, обещая большие деньги и легкий заработок. На уровне правительства предлагается пересмотреть существующие формы и методы профилактики наркомании.  

Чемоданова: актуальны встречи с людьми, которые отбывали наказание за наркотические преступления. Читайте здесь.  

Детям активно предлагают «подработку». В Минске выросло количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков-4

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси:  
Анализируя показатели прошлого года, к сожалению, приходится констатировать, что увеличилось количество несовершеннолетних, втянутых в преступную деятельность. Работа, на мой взгляд, должна комплексно начинаться со школы, с родителей и идти по восходящей. И если уже ничего не помогло, то, к сожалению, должны мы включаться в эту тему.  

Отметим, что в 2021 году выявлено и пресечено 16 каналов поставки наркотиков. Для сравнения: годом ранее милиция смогла обезвредить 13 каналов поставки, которые вели в Россию.  

# Наркотики # общество # Денис Шаман # Фотофакт

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