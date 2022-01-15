«Ни одного негативного момента». Что белорусским миротворцам говорили военные Казахстана?

Уроки Казахстана. Что за новая технология цветных революций была использована в этой стране? Как можно проспать вооруженный мятеж, погромы и уничтожение собственной страны и почему то, что сделало ОДКБ, повернет всю мировую политику в другое русло?

Григорий Азаренок, СТВ: А знаете, что еще я там увидел? То, чего вы боитесь, как огня. То, что холодным потом снится американским дельцам и церэушникам всех мастей. Правильно. Советский Союз. Я его там увидел. В одном строю белорус, русский, казах, армянин, киргиз. Живая Евразия дала отпор атлантической интервенции.

Сергей Андреев, заместитель руководителя миротворческого контингента от Беларуси:

Это безусловно. Безусловно, именно единое понимание важности и ответственности выполняемых задач было залогом успешных действий. Казахстанская сторона приняла всех своевременно, оказала всю необходимую помощь в размещении, обеспечении всем необходимым всех контингентов, поэтому каких-либо бытовых трудностей мы вообще не испытывали.

Григорий Азаренок:

Вы непосредственно сталкивались с местным населением, то есть ваши бойцы дежурили на дорогах, встречались, проверяли документы, как местные жители относились к войскам ОДКБ? Узнавали, что белорусы, россияне?

Сергей Андреев:

То, что стоят белорусские военнослужащие, это видно. У нас отличительные знаки, форма одежды. Но ни одного негативного момента, ни одной провокации на пунктах пропуска, где мы несли совместно службу с военнослужащими Республики Казахстан, не было зафиксировано. Из уст военнослужащих Республики Казахстан, из обслуживающего персонала, которые кормили наших военнослужащих в столовых, гражданских лиц, от них только слова благодарности: спасибо, что приехали, помогли. И главное, что никто никогда не сомневался из тех, с кем сталкивались, в том, что мы могли приехать.