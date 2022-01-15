Лукашенко: за ваши головы там готовы были заплатить тысячи долларов

Уроки Казахстана. Что за новая технология цветных революций была использована в этой стране? Как можно проспать вооруженный мятеж, погромы и уничтожение собственной страны и почему то, что сделало ОДКБ, повернет всю мировую политику в другое русло?

Там, в степях Казахстана, все знали, что дома их ждет Отец. Который каждый день думал об этих сотнях своих детей. Они не подвели его. Работа у них такая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня не покидает чувство, с которым я принимал решение, направляя вас туда. Я молил Бога, чтобы вы все до единого вернулись оттуда не просто живыми, но здоровыми. И я счастлив, что эта операция завершилась именно так. Сегодня вы будете видеть своих родных, свои семьи, многие из вас обнимут своих детишек. Это самое большое счастье для меня как для главнокомандующего Вооруженными Силами, когда ты посылаешь, еще раз подчеркиваю, своих детей в неизведанное, и они возвращаются обратно живыми и здоровыми.

И помните, может быть, кто-то из вас этого не знает, за ваши головы там (белорусского и российского военнослужащего, как они писали, «славянской внешности») готовы были заплатить тысячи долларов. Но вы остались живы. Да и наши беглые, и здесь еще остались мерзавцы, которые мечтали, что кто-то вернется оттуда не в таком состоянии. Не получилось. И за это я благодарен вам (за то, что вы сберегли себя) и вашим командирам.

Каждый день утром и вечером я просто допрашивал министра обороны о состоянии здоровья наших военнослужащих. Вы прекрасно сделали свою работу, так, как и положено нам, настоящим мужикам. Вы выбрали такую профессию, а время выбрало нас, и от этого никуда не деться.

Поздравляю вас, дорогие друзья, с завершением этой миротворческой операции. Благодарю вас.

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