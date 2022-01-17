Поляки обстреляли белорусский пограничный знак. Что об этом говорит эксперт по национальной безопасности?

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Алена Сырова, СТВ:

Сегодня стало известно, что наши пограничники отметили, что со стороны Польши обстреляли наш пограничный знак. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Похоже, начинаются какие-то провокации, и, похоже, нас действительно готовят к тому, что в нашем регионе может случиться вооруженный конфликт. Александр Владимирович, как считаете, может ли?

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Граница – всегда тонкая грань. Любая неосторожность или провокация может привести к конфликтам. Поэтому пограничные инциденты всегда на самом жестком контроле, всегда проводится разбор и всегда работают специалисты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите, когда поляки стреляли, не будем говорить, кто это – спецслужбы, гражданские, кто бы это ни стрелял, они стреляли. Ведь включается же, наверное, какая-то мысль о том, что будет ответ. Либо же это такая проверка: а что белорусы сделают? Смогут ли они на нервах поиграть, что это такое?