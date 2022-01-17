Беженцы собираются штурмовать Польшу и Украину? Вот что говорит человек, который провёл с ними больше месяца

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Дмитрий Евгеньевич, Президент сказал о том, что поляки, украинцы, литовцы собирают мощнейшую группировку войск: 10 тысяч – на польской территории, почти 10 тысяч – на литовской, 10 тысяч – уже на украинской. Все это под благовидным предлогом – защита от беженцев. Вы провели месяц практически с этими беженцами. Это что, воинствующие головорезы, которые с ружьем бросались в Польшу? И действительно надо 10 тысяч держать против двух-трех-четырех тысяч? Они собираются штурмовать Польшу или Украину?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

На самом деле тогда их было порядка 20 тысяч вообще-то. Честно говоря, в первые дни, когда мы приехали, то мы увидели банально голодных людей, которые просто хотели воды, хотели хоть немного хлеба. Речи о том, что это воинствующие люди, не было никогда вообще. Дело в том, что вообще очень сложно работать с двухтысячной толпой голодных людей. Они понимают, что могут вызывать какую-то агрессию, еще что-то. Вы знаете, за все время, даже когда они находились в лесу, когда мы там один раз приезжали в день, чтобы дать им продуктовые наборы, они ни разу не проявили никакой не то что физической, но и попытки даже, жеста агрессии в сторону Красного Креста, сотрудников, пограничников. Пограничники ходили только в форме, они были без оружия на самом деле. Абсолютно среди толпы, помогали нам в том числе раздавать продукты. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Общались с журналистами свободно. Дмитрий Шевцов:

Да. Мы вечером приезжали туда, чтобы провести обследование, посмотреть, кто болен, кому нужна медицинская помощь. Это просто смешно. По своему менталитету курды чем-то напоминают белорусов, они очень такие миролюбивые, спокойные люди, которым просто реально некуда было идти. Их позвали. Алена Сырова, СТВ:

В Украину они сейчас собираются или в Польшу?