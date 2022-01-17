Беженцы собираются штурмовать Польшу и Украину? Вот что говорит человек, который провёл с ними больше месяца

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Дмитрий Евгеньевич, Президент сказал о том, что поляки, украинцы, литовцы собирают мощнейшую группировку войск: 10 тысяч – на польской территории, почти 10 тысяч – на литовской, 10 тысяч – уже на украинской. Все это под благовидным предлогом – защита от беженцев. Вы провели месяц практически с этими беженцами. Это что, воинствующие головорезы, которые с ружьем бросались в Польшу? И действительно надо 10 тысяч держать против двух-трех-четырех тысяч? Они собираются штурмовать Польшу или Украину?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
На самом деле тогда их было порядка 20 тысяч вообще-то. Честно говоря, в первые дни, когда мы приехали, то мы увидели банально голодных людей, которые просто хотели воды, хотели хоть немного хлеба. Речи о том, что это воинствующие люди, не было никогда вообще. Дело в том, что вообще очень сложно работать с двухтысячной толпой голодных людей. Они понимают, что могут вызывать какую-то агрессию, еще что-то. Вы знаете, за все время, даже когда они находились в лесу, когда мы там один раз приезжали в день, чтобы дать им продуктовые наборы, они ни разу не проявили никакой не то что физической, но и попытки даже, жеста агрессии в сторону Красного Креста, сотрудников, пограничников. Пограничники ходили только в форме, они были без оружия на самом деле. Абсолютно среди толпы, помогали нам в том числе раздавать продукты.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Общались с журналистами свободно.
Дмитрий Шевцов:
Да. Мы вечером приезжали туда, чтобы провести обследование, посмотреть, кто болен, кому нужна медицинская помощь. Это просто смешно. По своему менталитету курды чем-то напоминают белорусов, они очень такие миролюбивые, спокойные люди, которым просто реально некуда было идти. Их позвали.
Алена Сырова, СТВ:
В Украину они сейчас собираются или в Польшу?
Кирилл Казаков:
Или все-таки это как бы попытка отвлечь внимание от того, что происходит? Формирование какого-то…
Дмитрий Шевцов:
Совсем непонятно было, когда сидят просто 2 000 человек, из них почти 500 детей маленьких, почти 500, если не 600 женщин палят костры. А на той стороне через колючую проволоку ты видишь просто сосредоточение войск. Причем таких, вооруженных реально. Картинка даже для меня, взрослого человека, была немного жутковата. Когда летает боевой вертолет, который постоянно шумит, непонятно, многие вещи на самом деле с какой целью были сделаны. Но только не с целью сдерживания от мигрантов, это однозначно.
Поляки обстреляли белорусский пограничный знак. Что об этом говорит эксперт по национальной безопасности?