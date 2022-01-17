Азарёнок: «Красная птица феникс немного взмахнула крылом. Они увидели Советский Союз»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Гриша, ты улетел вместе с миротворцами и прилетел вместе с миротворцами. Твой взгляд журналистский? Мы с тобой говорили до программы. Ты говорил, что казахские и белорусские военные нашли очень быстро общий язык.

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу « По существу » рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Мгновенно. Я скажу так: почему Запад сейчас бесится, почему его так не устраивает? Потому что красная птица феникс немного взмахнула крылом. Они увидели Советский Союз. Они увидели совместно казахов, русских, белорусов, и их технологии многомиллиардные без единого выстрела наших миротворцев сразу же сломались. И сломались очень быстро.

В XIX веке была статья Тютчева «Россия и Революция», где он обозначил, что есть две силы. Есть Россия как держатель стабильности, есть мировая революция, которая то там, то там вспыхнет. И мы видим, что на этом этапе истории это перенеслось к нам. Есть цветная революция, ее блевотный дух и блевотный цвет. Она вспыхивает то там, то здесь. И получалась. Последней была Армения (2018 год) – получилось. А вот Беларусь пробуксовала. Сейчас Казахстан. И мы видим, что коллективный ответ – и цветная революция за несколько дней сошла на нет. И их это очень напугало. Почему это все, как мне кажется, произошло? Что происходит за несколько недель до этого? Владимир Путин как президент союзной нам России объявляет: ребята, вы достали уже, вы говорите, что мы агрессивные, при этом вы по всему миру разворачиваете свои войска, которые своими ракетами целятся в нас.

Кирилл Казаков:

The New York Times писал, что в Алматы российские военные уже стреляют по мирным людям. Ты видел это?

Григорий Азаренок:

Ни одного выстрела не было ни от белорусских, ни от российских. Я видел, как люди, которых останавливали военнослужащие для проверки документов, они: «Белорусы! Беларусь!» Военные поддерживали. Просто были рады люди, которые в общепите работают, в магазинах, просто местные жители. Они рады. Не было такого, чтобы хоть один камень прилетел. Они нас встретили реально как освободителей, как родных людей, которых они встречали с 1941 по 1944 годы, которых они спасали, а теперь мы их спасали от этого страшного, кошмарного беспредела. Именно здесь возрождается наша общая история. И мы видим, что общий язык мы находим очень быстро. И это очень сильно напугало Запад. Поэтому они начали сразу же возмущаться: мы не видим законность этого. Плевать нам, что вы видите, что не видите. Очки наденьте.