«Предусматривается выполнение ряда задач». В Генштабе раскрыли подробности учений «Союзная решимость – 2022»

Комплексная проверка Вооруженных Сил пройдет в два этапа. Во время первого будут проведены перегруппировка, занятие исходных положений на операционных направлениях. Во время второго этапа пройдет учение, где войска отработают выполнение поставленных учебно-боевых задач.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

В рамках проводимых мероприятий предусматривается выполнение ряда задач. Для проверки подвергаются органы управления объединения, соединения, воинские части как Вооруженных Сил Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Будет проводиться перегруппировка на территорию Республики Беларусь достаточно большого контингента, с которым будет отрабатываться ряд задач по защите Союзного государства на южном операционном направлении (как в воздушном пространстве, так и на суше). Выполнение задач борьбы с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями. Будет проведена проверка военно-логистической системы по обеспечению перегруппировки на большие расстояния. Результатом проводимых мероприятий будет проверка военной составляющей Союзного государства по реагированию на риски и вызовы военной безопасности наших стран.

Проводимые военные мероприятия продемонстрируют Западу сплоченность Беларуси и России в союзнических отношениях, а также покажут нашу готовность в любую минуту защищать свою независимость.

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