Лукашенко о миротворческой миссии в Казахстане: вся эта операция была разработана двумя президентами – России и Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые товарищи! Позвольте мне с большой радостью приветствовать всех вас на родной земле, белорусов и россиян, после успешного завершения миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центральноазиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника и братское государство. Принятые по линии ОДКБ меры, ввод миротворческих сил позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию, не дали разгореться очередной цветной революции. Все, что произошло в Алматы, было бы по всему Казахстану. Переброска контингента стран-союзниц ОДКБ в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране. Вам, белорусам и россиянам, я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами – России и Беларуси – в течение одного часа. Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний. Наши общие усилия не только, как я уже сказал, охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности.