Азарёнок: нам надо сделать всё, чтобы ни один фанат БЧБ, ни один предатель даже не посмел поднять голову на этой земле

Новости Беларуси. Речь Александра Лукашенко в День Победы уже назвали исторической. Вторые сутки ее обсуждают эксперты, политологи и простые граждане. Свое видение есть и у нашего политического обозревателя Григория Азаренка. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это было великое метафизическое действо. Именно с этого и начал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чисто по-человечески хочу вначале обратиться к вам и поблагодарить всех пришедших на эту священную площадь. Они там должны видеть и знать, что мы не забыли, что Беларусь помнит. И пока мы приходим сюда вместе со своими детьми – это говорит, что Беларусь будет помнить всегда. Григорий Азаренок:

Да, на нас нынешних смотрят они. Те, кто погиб. В нечеловеческих муках плена Гестапо. Расстрелянные полицаями. Погибшие в боях за Брест и Минск, бившиеся у Могилева. Наступавшие в 1944-м. Те миллионы людей разных национальностей, они остались в нашей земле, они не увидели Берлина. Зато они увидели с небес, как мы бездарно предали и продали ту страну, за которую они погибли. Они увидели, как на полицейскую тряпку в 1991-м водрузили над Минском. Они видели и то, как первый белорусский Президент защитил их, погибших. Он завершил операцию «Багратион». Он разгромил нацистских холуев и их хозяев. Он водрузил Красное знамя. Он спас прошлое во имя будущего. И сегодня стоит на первом рубеже обороны.

​Президент: «Что видим сегодня? Средневековая борьба за территории и ресурсы продолжается». Читайте здесь. Григорий Азаренок:

Сегодня 21 июня 1941 года. И мы не допустим того, что случилось 22-го. Лукашенко к народу Запада: «Вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия». Читайте здесь. Геноцид. Как страшно это звучит – «самый обычный геноцид». А действительно, ведь миллион убитых иракцев никого не волнует. Миллионы измученных, утонувших, отчаявшихся беженцев никого не волнуют. Миллионы африканцев, отравленных их вакцинами, никого не волнуют. Это уже стало обыденностью. Это жертвы, которые приносятся на алтарь благополучия Запада. И теперь они везут войска сюда. Теперь они готовы вновь убивать здесь. Они хотят доделать то, что не доделали 80 лет назад. ​Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков». Читайте далее.

Александр Лукашенко:

Это ваши западные элиты взрастили этого монстра. Свергли законную власть, вооружили до зубов новоявленных приспешников Бандеры и Шухевича, сделали нацизм государственной идеологией, столкнули братьев-украинцев и россиян. Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что, используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него, потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Хотелось, чтобы и украинцы, которые поддались этому, понимали, что сегодня они герои, из них делают героев, а завтра их будут уничтожать.

Григорий Азаренок:

Как раз вчера [Байден – прим. ред.] заявил, что они ищут способы вывезти всю пшеницу из Украины. Это просто грабители. Это гангстеры. Фашиствующие палачи. Они хотят войны. Они хотят тотальной войны. Они хотят, чтобы горела Европа. Они хотят усыпать наши дома, наши города, наши сады тоннами метала и тротила, они хотят стонов боли наших детей. Тогда они за океаном будут счастливы и богаты. Тогда они снова всех ограбят, спасут свою спекулятивную экономику, тогда они снова будут властвовать в мире. Но не будет этого. Белорусский Президент не позволит.

Александр Лукашенко:

Мы мирные люди. Но даже не пытайтесь с нами разговаривать с позиции силы. Ваши мечты загнать славян в новое рабство, которое вы называете глобализмом, несбыточны. Но увы, ничего не изменилось. Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость на пути любого врага. Все попытки задушить делают нас только сильнее и воодушевляют других. Потому что на белорусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим злом мировым, смотрят миллиарды людей. «Крепость Батьку за верность любит». Российский поэт написал стихи о Лукашенко. Вот о чем они.

Григорий Азаренок:

От американской удавки устали все. Миллиарды людей смотрят на нас с надеждой. Они пока не могут этого сказать, пока мировой жандарм еще силен. И мы бьемся с ним, как маленький Давид с чудовищным Голиафом. И весь мир молится на всех языках всем своим богам, чтобы славяне победили, чтобы человечество стало наконец свободным. Чтобы мы, последние мамонты, подняли на бивни золотого быка, и сбросили его со скалы. А вы, зрители, даже не знаете, до какой чудовищной подлости дошли наши враги. «День Победы – последнее прибежище негодяя» – пишет полицайское издание.

И нам, нынешним, надо сделать все, чтобы ни один, ни один фанат БЧБ, ни один коллаборант и предатель никогда больше даже не посмел поднять голову на этой земле. А вот еще один червяк.

Звычайныя людзі самае галоўнае, што могуць рабіць зараз, – гэта не ўдзельнічаць у любых ініцыятывах рэжыму і разумець тое, што яны знаходзяцца па іншы бок ментальнай барыкады ад гэтых людзей. Любы саўдзел у мерапрыемствах рэжыму ці падтрымка іх ініцыятыў – гэта ёсць заахвочванне дыктатуры, гэта ёсць падтрымка дыктатуры. Григорий Азаренок:

Ну что, съело, животное? Десятки тысяч, десятки. С нашими флагами. С нашими знаменами. А вами там и не пахло. И никогда не будет. Никогда вы, полицаи, не посмеете больше ступить на нашу землю. Вы останетесь навозом для вашингтонских удобрений. Я шел по проспекту и видел это море людей. Вдохновленных, светлых. С радостными глазами.

Они кричали «ура!» Они пели «День Победы». Они шли со своими предками на портретах. Это был крестный ход.

Это было пасхальное действо. Победители воскресли и шли вместе с нами. Отцы и деды наши шли там. Слушали вместе с нами Президента. Гордились им. Они в одном строю с ним. И этот строй никогда не дрогнет.