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Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты

11 мая 2022 17:21
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Новости Беларуси. Глобальные планы на современную связь. 5G – самая ожидаемая и перспективная технология, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы смогут пользоваться ей в ближайшие годы. Масштабный проект по распространению пятого поколения мобильной связи уже разработан.  

Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты-1

Определено три стратегии. Одна – самая эффективная, по мнению экспертов – будет внедрена в жизнь. Планируется, что технология станет доступной практически каждому жителю нашей страны в течение пяти лет. 5G позволит привлечь в Беларусь инвесторов, которые работают с современными стандартами связи. Скорость передачи данных увеличится в 100 раз.  

Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты-4

Алексей Ивашкин, директор государственного предприятия «БелГИЭ»:
У нас есть дорожная карта, у нас есть разработанные требования по покрытию, по качеству услуг электросвязи. И мы оцениваем, что на территории Республики Беларусь в пятилетней перспективе будет полностью покрыта, будут предоставляться качественные услуги пятого поколения.  

Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты-7

Пилотные зоны 5G, к слову, уже действуют на территории страны. Высокоскоростную сеть тестируют в индустриальном парке «Великий камень». На финальной стадии и оснащение связью четвертого поколения. Пристальное внимание также совершенствованию инфраструктуры электросвязи.  

Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты-10

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:  
В первую очередь, на строительство волоконно-оптических линий связи ко всем населенным пунктам. Уже мы давно построили ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств 100 и более, сейчас строим к более мелким населенным пунктам. Вместе с тем мы понимаем, что удельная стоимость строительства такого волокна на одного жителя в населенных пунктах получается достаточно большой, поэтому уже принято решение о том, что выделены лицензии на оказание услуг сотовой подвижной электросвязи для «Белтелекома». Это в том числе для того, чтобы решать вопросы этой последней мили, то есть доведения высокоскоростного интернета, высокоскоростной передачи данных для каждого жителя, в том числе в сельской местности, небольших населенных пунктах.  

Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты-13

Сегодня Беларусь занимает 32-е место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий, являясь лидером среди стран СНГ. Акценты в работе на повышение качества услуг, создание новых возможностей для операторов сотовой связи, совершенствование цифрового телевизионного вещания, а также создание центра цифрового развития, который позволит решать наиболее актуальные задачи отрасли.  

# Мобильный телефон # общество # Алексей Ивашкин # Павел Ткач # Фотофакт

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