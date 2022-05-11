Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты

Новости Беларуси. Глобальные планы на современную связь. 5G – самая ожидаемая и перспективная технология, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы смогут пользоваться ей в ближайшие годы. Масштабный проект по распространению пятого поколения мобильной связи уже разработан.

Определено три стратегии. Одна – самая эффективная, по мнению экспертов – будет внедрена в жизнь. Планируется, что технология станет доступной практически каждому жителю нашей страны в течение пяти лет. 5G позволит привлечь в Беларусь инвесторов, которые работают с современными стандартами связи. Скорость передачи данных увеличится в 100 раз.

Алексей Ивашкин, директор государственного предприятия «БелГИЭ»:

У нас есть дорожная карта, у нас есть разработанные требования по покрытию, по качеству услуг электросвязи. И мы оцениваем, что на территории Республики Беларусь в пятилетней перспективе будет полностью покрыта, будут предоставляться качественные услуги пятого поколения.

Пилотные зоны 5G, к слову, уже действуют на территории страны. Высокоскоростную сеть тестируют в индустриальном парке «Великий камень». На финальной стадии и оснащение связью четвертого поколения. Пристальное внимание также совершенствованию инфраструктуры электросвязи.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

В первую очередь, на строительство волоконно-оптических линий связи ко всем населенным пунктам. Уже мы давно построили ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств 100 и более, сейчас строим к более мелким населенным пунктам. Вместе с тем мы понимаем, что удельная стоимость строительства такого волокна на одного жителя в населенных пунктах получается достаточно большой, поэтому уже принято решение о том, что выделены лицензии на оказание услуг сотовой подвижной электросвязи для «Белтелекома». Это в том числе для того, чтобы решать вопросы этой последней мили, то есть доведения высокоскоростного интернета, высокоскоростной передачи данных для каждого жителя, в том числе в сельской местности, небольших населенных пунктах.