Лукашенко к народу Запада: «Вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обращаясь сегодня к народам Запада, хочу сказать: вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия провалившихся попыток силового переустройства Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана и других стран. Это все было на нашей памяти. Переустроили? Демократия под крылом натовских самолетов оставила народам этих стран только боль и страдания, жертвы и разрушения, экономический хаос и всякое отсутствие перспектив. И никакое марионеточное правительство, которое вы привели там к власти, не способно сделать цветущий оазис. Я хочу, чтобы вы – народы Запада – простые люди в Париже и Берлине, в Варшаве и Нью-Йорке, Брюсселе и Амстердаме, живущие мечтами о зеленеющей Сахаре, пламенном спасении лесов Амазонии и накормленных детях Африки, знали, что ваши деньги, очень много ваших денег, тратятся на самый обычный геноцид. Никакую Сахару вы не спасаете, никакие леса вы не спасаете и детей вы не накормили. Вас использовали втемную в Югославии, в Ливии, в Ираке, Афганистане, а теперь – в нашей Украине.