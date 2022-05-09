Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков»
Новости Беларуси. Великий подвиг народа в годы Великой Отечественной войны и память о нем будут жить в веках. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место силы белорусской национальной идеи – площадь Победы – 9 мая собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей.
Лукашенко на церемонии возложения венков: «Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли». Подробнее.
Речь Президента в День Победы никогда не бывает сухой и официальной. Глава государства через свое сердце пропускает все величие подвига советского солдата и всю горечь Великой Отечественной. А 9 мая – Александр Лукашенко обратился ко всему миру.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помним. И понимаем значение этого дня Великой Победы не только в своей жизни, но и в судьбе мира. Мы дорожим этой страницей истории, храним в сердце боль о потерях и гордость за наших славных победителей. Мы просто не имеем права и не можем это забыть. Поэтому, обращаясь к современному поколению, я прежде всего адресую свое послание тем, кто живет в тумане лжи и обмана. Кто лишен возможности изучать правдивую историю Второй мировой и Великой Отечественной войны в школах. Там, на чьих улицах все громче раздаются лозунги марширующих ветеранов СС и неофашистов, я адресую это послание от имени белорусского народа тем, кто День Победы объявил вне закона, кто разрушает памятники погибшим освободителям и прежде всего Советскому Солдату. Как представитель народа-победителя, обращаюсь к народам стран Запада. Подчеркиваю, мое сегодняшнее обращение к вам, людям таким же, как и мы, стран Запада. Ваши политики сделали очень многое, чтобы вы забыли, кому мир обязан освобождением от фашизма. Сегодня немногие из людей, живущих за пределами Беларуси и России, знают, что Вторую мировую войну выиграл советский солдат, Советский Союз. Что второй фронт, о котором сегодня много говорят на Западе, открыли только летом 1944 года, когда победа СССР стала очевидной.
Каким бы странным это ни казалось, но в победоносном наступлении Красной армии, которое привело к разгрому фашистской Германии, нынешние властители мира тогда увидели угрозу. Поэтому сразу был взят курс на очернение и демонизацию Советского Союза и славянского мира. Последователи нацистов одержимы идеей реванша, но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо усвоили уроки, видимо. Поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями. В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов нацизм снова поднимет голову. И это ваши западные элиты взрастили этого монстра.
Безумные политики Европы, прежде всего, не понимают, что используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него. Потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе. Но агрессором коллективный Запад называет Москву и Минск, поэтому и пытается вычеркнуть из истории нашу культуру, русскую культуру, язык и многовековые традиции. Но ведь это же наше наследство. Британские, французские, американские средства массовой информации продолжают натравливать свою аудиторию на Россию и Беларусь, формируя в сознании ложный образ агрессора. Им надо наконец-то разобраться с нашим единством. Последним оплотом нашей цивилизации. Весь западный мир воюет против России в Украине. А нас упрекают в том, что мы поддерживаем Россию. Одумайтесь! Ни юридического, ни морального права Беларусь не имеет не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков. И наши могилы в вашей земле не тревожьте. Не по-человечески это, не по-людски.