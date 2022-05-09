Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков»

Новости Беларуси. Великий подвиг народа в годы Великой Отечественной войны и память о нем будут жить в веках. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место силы белорусской национальной идеи – площадь Победы – 9 мая собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей. Лукашенко на церемонии возложения венков: «Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли». Подробнее.

Речь Президента в День Победы никогда не бывает сухой и официальной. Глава государства через свое сердце пропускает все величие подвига советского солдата и всю горечь Великой Отечественной. А 9 мая – Александр Лукашенко обратился ко всему миру.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помним. И понимаем значение этого дня Великой Победы не только в своей жизни, но и в судьбе мира. Мы дорожим этой страницей истории, храним в сердце боль о потерях и гордость за наших славных победителей. Мы просто не имеем права и не можем это забыть. Поэтому, обращаясь к современному поколению, я прежде всего адресую свое послание тем, кто живет в тумане лжи и обмана. Кто лишен возможности изучать правдивую историю Второй мировой и Великой Отечественной войны в школах. Там, на чьих улицах все громче раздаются лозунги марширующих ветеранов СС и неофашистов, я адресую это послание от имени белорусского народа тем, кто День Победы объявил вне закона, кто разрушает памятники погибшим освободителям и прежде всего Советскому Солдату. Как представитель народа-победителя, обращаюсь к народам стран Запада. Подчеркиваю, мое сегодняшнее обращение к вам, людям таким же, как и мы, стран Запада. Ваши политики сделали очень многое, чтобы вы забыли, кому мир обязан освобождением от фашизма. Сегодня немногие из людей, живущих за пределами Беларуси и России, знают, что Вторую мировую войну выиграл советский солдат, Советский Союз. Что второй фронт, о котором сегодня много говорят на Западе, открыли только летом 1944 года, когда победа СССР стала очевидной.

Каким бы странным это ни казалось, но в победоносном наступлении Красной армии, которое привело к разгрому фашистской Германии, нынешние властители мира тогда увидели угрозу. Поэтому сразу был взят курс на очернение и демонизацию Советского Союза и славянского мира. Последователи нацистов одержимы идеей реванша, но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо усвоили уроки, видимо. Поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями. В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов нацизм снова поднимет голову. И это ваши западные элиты взрастили этого монстра.