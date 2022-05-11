«Ваша Саша должна нашим родственникам 27 подарков». Каким было первое замужество одной из сестёр Груздевых?
Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я вообще знаю, что раньше свекровь было принято называть мамой. Александра, как все-таки полюбить свекровь? Вообще, стоит ли это делать?
Александра Груздева, певица, телеведущая:
Полюбить свекровь. Вы знаете, у меня был первый опыт, второй опыт и третий – такой хороший опыт. Давайте я буду не абстрактными фразами, а конкретно на примере. У меня была первая свекровь – серая мышка, скромная, интеллигентная, трудоспособная, холодная, как рыба.
Валентина Груздева, певица, телеведущая:
Это у нее просто боль. Простите, пожалуйста, она испытала.
Александра Груздева:
Не то что такая боль, нет. Она такая среднестатистическая женщина, на которую никто не обратит, в принципе, внимание. Перед свадьбой приехала моя первая свекровь со своим мужем к моим родителям. Первое условие, которое они выставили, меня при этом не было разговоре: «Ваша Саша должна нашим родственникам 27 подарков». Как я помню, подарки должны быть хороши.
Юлия Алешковская, церемониймейстер:
Жуть какая.
Александра Груздева:
Подарки должны быть не ниже такой-то суммы денег. Там должны быть или часы, или хорошие куртки кожаные, дубленки, шапки, желательно видеомагнитофоны.
Валентина Груздева:
Саша, какие видеомагнитофоны? Техника бытовая.
Александра Груздева:
Да.
Валентина Груздева:
Родители, конечно, сидели с открытыми глазами.
Александра Груздева:
Мама: «Да, конечно».
Валентина Груздева:
Мама думает: «Наверное, так принято». «Понимаете, она выходит замуж за нашего сына, поэтому надо».
Юлия Самусенко:
Это была ваша первая встреча?
Александра Груздева:
Это была моя первая свадьба, студенческая.
Валентина Груздева:
Встреча была уже, наверное, вторая, третья.
Юлия Самусенко:
То есть вы уже успели составить какой-то образ?
Валентина Груздева:
Да. Сразу не понравились ей родители. Она говорит: «Я их как-то боюсь». Они приехали сразу с такой претензией. Родители [Александры – прим. ред.], естественно, согласились. Я просто зайду вперед, что, когда я выходила замуж, сказала своему мужу: «У меня, как у нее не будет». Я дарю подарки твоим, но и ты даришь подарки за меня. Я поставила четко это условие.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какие подарки? Мне кажется, все деньги уже давно дарят на свадьбах. Вы так давно женились, что еще тогда было принято сервизы чайные, постельное белье?
Валентина Груздева:
Да.
Александра Груздева:
Студенческая свадьба.
Наталья Надольская:
Тогда деньги еще не принято было дарить?
Александра Груздева:
Дарили деньги. Но вы не понимаете. Я – невеста – должна в ножки поклониться всей родне: «Спасибо большое, дорогие!»
Валентина Груздева:
Чтобы ее приняли. Надо вызвать каждого и дать подарок.
Александра Груздева:
Я должна. Это было на первом дне. Я выходила на сцену, вызывала всех этих родственников. Я бы сама не купила. Если бы при мне были, я бы их послала. Свадьбы просто бы не было. Мама так скромно: «Да, да, да». Мама понакупила, я потом ей деньги вернула. На самом деле свекровь первая жадный была человек.
Надежда Цыркун, психолог:
Скажите, пожалуйста, не было ли это намеком, что мы поставим такие условия, а девушка возьмет и откажется? Гордая девушка скажет: «Нет, я на такие условия не согласна».
Александра Груздева:
Возможно.
Надежда Цыркун:
Шли с расчетом, что вы сейчас обидитесь и сейчас освободят своего сына.
Валентина Груздева:
Вы правильно говорите. Потому что последующие события, которые произошли в этом браке полностью подтверждают ваши слова.
Надежда Цыркун:
Так зачем же вы соглашались?
Наталья Надольская:
Интересно, сколько было невест, которые не согласились.
Александра Груздева:
Я не хотела замуж. Думаю: «Господи, на третьем курсе университета куда? Мы еще дети». А он: «Нет, надо. Ты понимаешь, я тебя так люблю».
Наталья Надольская:
То есть жених настаивал на том, чтобы узаконить ваши отношения?
Александра Груздева:
Настолько и вся родня настаивала: «Саша, ты пойми, такой парень». Я понимаю: «В принципе, если что – можно развестись». Он настолько меня любил – это было какое-то идолопоклонство.
Наталья Надольская:
Сколько продлился ваш брак?
Александра Груздева:
Три, наверное, года. Два с чем-то, три – до этого встречались.
Надежда Цыркун:
Когда же вы изнемогли, что вас так достало, что расстались?
Александра Груздева:
Я вам объясню. Там полностью всем руководила мама. Когда мы разводились, уже дошла до кипения вся эта ситуация, мне свекровь сказала: «Ты знаешь, Саша, что когда Максим пришел и сказал, что хочет разводиться, то мы голосовали – все родственники: будете вы жить вместе или не будете?» За меня голосовали и говорили. Жених воздержался, он не знал.
Валентина Груздева:
За него решили родственники. То есть это был совет собранный старейшин. Кто-то еще был против, мы не помним.
Александра Груздева:
Там ситуация была не очень простая. Дело в том, что я плакала. Как за живого человека можно голосовать? Когда я еще находилась в браке, открыла старые фотографии, альбом, нашла устав их семьи. Там было сказано: какая девушка, каких внешних данных, какого возраста, с каким приданным. Обязательное условие – сколько должно быть детей, какие имена должны быть. Ни в коем случае не Таня, потому что Таня получилась некрасивой.
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