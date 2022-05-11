«Ваша Саша должна нашим родственникам 27 подарков». Каким было первое замужество одной из сестёр Груздевых?

Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я вообще знаю, что раньше свекровь было принято называть мамой. Александра, как все-таки полюбить свекровь? Вообще, стоит ли это делать?

Александра Груздева, певица, телеведущая:

Полюбить свекровь. Вы знаете, у меня был первый опыт, второй опыт и третий – такой хороший опыт. Давайте я буду не абстрактными фразами, а конкретно на примере. У меня была первая свекровь – серая мышка, скромная, интеллигентная, трудоспособная, холодная, как рыба.

Валентина Груздева, певица, телеведущая:

Это у нее просто боль. Простите, пожалуйста, она испытала. Александра Груздева:

Не то что такая боль, нет. Она такая среднестатистическая женщина, на которую никто не обратит, в принципе, внимание. Перед свадьбой приехала моя первая свекровь со своим мужем к моим родителям. Первое условие, которое они выставили, меня при этом не было разговоре: «Ваша Саша должна нашим родственникам 27 подарков». Как я помню, подарки должны быть хороши.

Юлия Алешковская, церемониймейстер:

Жуть какая. Александра Груздева:

Подарки должны быть не ниже такой-то суммы денег. Там должны быть или часы, или хорошие куртки кожаные, дубленки, шапки, желательно видеомагнитофоны. Валентина Груздева:

Саша, какие видеомагнитофоны? Техника бытовая. Александра Груздева:

Да. Валентина Груздева:

Родители, конечно, сидели с открытыми глазами. Александра Груздева:

Мама: «Да, конечно». Валентина Груздева:

Мама думает: «Наверное, так принято». «Понимаете, она выходит замуж за нашего сына, поэтому надо».

Юлия Самусенко:

Это была ваша первая встреча? Александра Груздева:

Это была моя первая свадьба, студенческая. Валентина Груздева:

Встреча была уже, наверное, вторая, третья. Юлия Самусенко:

То есть вы уже успели составить какой-то образ? Валентина Груздева:

Да. Сразу не понравились ей родители. Она говорит: «Я их как-то боюсь». Они приехали сразу с такой претензией. Родители [Александры – прим. ред.], естественно, согласились. Я просто зайду вперед, что, когда я выходила замуж, сказала своему мужу: «У меня, как у нее не будет». Я дарю подарки твоим, но и ты даришь подарки за меня. Я поставила четко это условие.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какие подарки? Мне кажется, все деньги уже давно дарят на свадьбах. Вы так давно женились, что еще тогда было принято сервизы чайные, постельное белье? Валентина Груздева:

Да. Александра Груздева:

Студенческая свадьба. Наталья Надольская:

Тогда деньги еще не принято было дарить? Александра Груздева:

Дарили деньги. Но вы не понимаете. Я – невеста – должна в ножки поклониться всей родне: «Спасибо большое, дорогие!» Валентина Груздева:

Чтобы ее приняли. Надо вызвать каждого и дать подарок. Александра Груздева:

Я должна. Это было на первом дне. Я выходила на сцену, вызывала всех этих родственников. Я бы сама не купила. Если бы при мне были, я бы их послала. Свадьбы просто бы не было. Мама так скромно: «Да, да, да». Мама понакупила, я потом ей деньги вернула. На самом деле свекровь первая жадный была человек.

Надежда Цыркун, психолог:

Скажите, пожалуйста, не было ли это намеком, что мы поставим такие условия, а девушка возьмет и откажется? Гордая девушка скажет: «Нет, я на такие условия не согласна». Александра Груздева:

Возможно. Надежда Цыркун:

Шли с расчетом, что вы сейчас обидитесь и сейчас освободят своего сына. Валентина Груздева:

Вы правильно говорите. Потому что последующие события, которые произошли в этом браке полностью подтверждают ваши слова. Надежда Цыркун:

Так зачем же вы соглашались?

Наталья Надольская:

Интересно, сколько было невест, которые не согласились. Александра Груздева:

Я не хотела замуж. Думаю: «Господи, на третьем курсе университета куда? Мы еще дети». А он: «Нет, надо. Ты понимаешь, я тебя так люблю». Наталья Надольская:

То есть жених настаивал на том, чтобы узаконить ваши отношения? Александра Груздева:

Настолько и вся родня настаивала: «Саша, ты пойми, такой парень». Я понимаю: «В принципе, если что – можно развестись». Он настолько меня любил – это было какое-то идолопоклонство. Наталья Надольская:

Сколько продлился ваш брак? Александра Груздева:

Три, наверное, года. Два с чем-то, три – до этого встречались.