Лукашенко на церемонии возложения венков: «Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли»

Новости Беларуси. Великий подвиг народа в годы Великой Отечественной войны и память о нем будут жить в веках. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место силы белорусской национальной идеи – площадь Победы – 9 мая собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей. Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков». Читать здесь.

В шествии поколений – студенты и школьники, заводчане и представители культурной сферы страны, общественные деятели и люди в форме. Все желающие, патриотическая колонна, прошли километровый путь гордости по сердцу нашей столицы. Впервые в рядах праздничного шествия по городу не шли ветераны. Участие по традиции в главном торжестве Дня Победы принял глава государства.

Президент подчеркнул, что в Беларуси помнят всех, кто до последнего патрона сдерживал врага на границе, под Минском и Могилевом, кто был замучен в застенках гестапо, кто сгорел в Хатыни, Дальве и Тростенце. Беларусь помнит – это не только победная акция, это жизненный принцип нашего народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они там должны видеть и знать, что мы не забыли, что Беларусь помнит. И то, что мы приходим сюда вместе со своими детьми, говорит о том, что Беларусь будет помнить всегда. Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Победы, которая сохранила белорусскую нацию и предопределила путь развития всех поколений белорусов. Стала неотъемлемой частью общей национальной идеи. И сегодня у священного Вечного огня мы преклоняемся перед нашими ветеранами, отдаем дань памяти тем, кто погиб, защищая наше право жить. Жить свободно на родной земле и в своем государстве. Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли. А заодно с нами евреев, цыган, татар и, по их мнению, прочих недочеловеков. Миллионы жителей положила на алтарь победы наша большая общая родина – Советский Союз. И 80 минувших лет не заглушили эту боль. Честь и слава победителям, вечная слава погибшим. Минута молчания.