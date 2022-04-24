«У нас уже злость растёт». Литовцы об украинских беженцах, унижении русских и отмене 9 Мая

В Литве идеи национализма находят почву для процветания, а Беларусь пытаются выставить как врага и агрессора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

При этом сами пляшут под американскую дудку и даже не пытаются это скрывать. Но не всем в Литве нравится этот заокеанский мотив. Нам удалось встретиться с представителями литовской общественности и узнать альтернативную точку зрения на все происходящее – и вокруг Литвы, и вокруг Беларуси, и к чему это может привести. «У нас все СМИ прогосударственные пугают, что здесь чуть ли не медведи по улицам ходят»

Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):

Мы соскучились по вам, дорогие соседи. Мы привезли с собой предпринимателей, это мелкий и средний бизнес. Люди все же осмелились приехать, посмотреть своими глазами, увериться, что тут у вас. Ксения Худолей, СТВ:

Действительно, смелость проявляют люди, которые хотят работать здесь с нами, потому что санкционное давление на Беларусь власти Литвы поддерживают, а иногда и инициируют.

Эдикас Ягелавичус, эксперт в сфере предпринимательства (Литва):

У нас все СМИ прогосударственные пугают, что здесь чуть ли не медведи по улицам ходят, и все такое. Сейчас, если мы что-то здесь начнем делать, так сначала начнут это делать смелые люди, смелые предприниматели. Я лично знаю много таких, которые хотели бы запустить какие-то проекты у вас в Беларуси, хотели бы иметь какое-то сотрудничество, но боятся санкций, которые применит к ним наша демократическая власть. В прошлый раз, когда мы приезжали, с нами три часа беседовала Служба государственной безопасности нашей страны. Они всегда спрашивают: «Как там, в Беларуси, что вы там делали?» Ксения Худолей:

Как вообще экономически ситуация выглядит изнутри в Литве? Эрика Швянченене:

В магазине подсолнечное масло у нас стоит 4 евро за литр. Ксения Худолей:

А до этого было? Эрика Швянченене:

А до этого было 1,2 евро, 1,5 евро. Цены увеличиваются, ассортимент сужается.

Ольга Коршун:

И мы лишь добавим, что не только в Литве растут цены. Практически все жители ЕС столкнулись с повышением. Но самая высокая инфляция фиксируется именно в прибалтийском регионе. Вот и в марте в Литве этот показатель превысил 15 %. И обычные граждане, в отличие от властей, этим серьезно обеспокоены. «Постоянно на ТВ мы слышим, что Россия – враг, что она нападет на Прибалтику» Эдикас Ягелавичус:

Есть такие прогнозы разные, что, скажем, может начаться голод, может быть нехватка продуктов и все такое. Вижу, что среди предпринимателей полная стагнация. Строительные фирмы сворачивают все проекты, думают, как закончить старые, не начинают новых. Эрика Швянченене:

У нас же нет вашего железа, нет вашего леса. Мы в ожидании. У нас же гвоздей не будет. Как нам без них жить?

Ксения Худолей:

Ведь не зря же говорят, что Америка только и ждет, когда в Европе начнется такое ослабление. Эрика Швянченене:

Да. Тогда же они поднимутся. Конфликт в Европе – это выжимание Соединенных Штатов. Постоянно на ТВ мы слышим, что Россия – враг, что она нападет на Прибалтику. Ксения Худолей:

С точки зрения усиления контингента НАТО в Литве. Может ли быть какая-то агрессия со стороны Литвы? Эдикас Ягелавичус:

Происходят параллели с украинской бедой. У меня всегда прослеживается. Я даже замечаю эти самые шаги. У них есть сайт «Миротворец». У нас такое тоже появилось дело. Пичкают нас оружием, солдатами уже, как и Украину. Мы думаем, что они готовят полигон. И мы боимся, чтобы мы потом не стали пушечным мясом, которым будут прикрываться, как делают там.

Ольга Коршун:

И эти опасения небезосновательны. НАТО за последнее время нарастило военное присутствие в странах Балтии в два раза, а в Польше – в 10 раз. Причем это далеко не предел. Пик присутствия в Литве союзников по НАТО ожидается в мае, когда там пройдут крупные международные учения. И тут возникает логичный вопрос. О приезжих украинцах: «Такое отношение к нашей стране, как будто это не страна, а мусорный ящик» Ксения Худолей:

Как люди к этому относятся? Эдикас Ягелавичус:

Вы знаете, люди легко управляемые. Так, как в Украине, опять же, параллель. Там людей перепрошили за последние не восемь, но за 30 лет людей полностью перепрошили. И славянские люди, тот же самый народ, стали какими-то националистами. Так же и у нас. Люди, что смотрят по этому ящику, по телевизору, что они там видят, они свято в это верят.

Эрика Швянченене:

Когда украинцы к нам приехали, все поняли: это люди, обыкновенные люди, которые хотят жить, сохранить свои жизни, своих детей, свои семьи. И вот мы всех их открытыми руками встретили. И потом уже у них появились претензии. И мы же видим, если стоит дорогая машина украинская, то около нее они что-то ели, куча дерьма, все выбросили. Такое отношение к нашей стране, как будто это не страна, а мусорный ящик. И сейчас уже у населения реакция другая. Мы понимаем, что все самое хорошее – для них. Но когда видим, как они в нашей стране себя чувствуют, что они делают, у нас уже злость растет. Можно же встретить, можно принять. Но когда человек говорит, что ему неудобно, эта квартира не очень уютная... Вопрос был такой: когда придет домработница? И вот это уже наращивает нашу злость.

Ольга Коршун:

Впрочем, претензии к украинским беженцам есть не только в Литве. Сеть просто заполонили видео с доказательствами, мягко говоря, некультурного поведения приезжих. Вот один из свежих примеров, к чему приводит не интеграция в местное общество. Но только этим дело вряд ли ограничится. «11-классник пришел в школу, а его избили в коридоре 5-6 молодых человек из-за того, что у него имя Александр» Эрика Швянченене:

Они еще очень хорошо чувствуют себя уже в наших школах. И это тоже для нас как-то больно, потому что вводится украинский язык. Ксения Худолей:

Я видела украинские флаги на литовских школах.

Эдикас Ягелавичус:

В школах детям рассказывают, какая Украина смелая, как она смело воюет с российскими оккупантами. И все в этом духе. Эрика Швянченене:

Вот даже есть такое, что человек ходил в хор. Он просто пел. А потом узнали, что этот человек поддерживает Россию, Беларусь. И ему сказали: господин хороший, не приходите больше к нам, потому что вы поете не на той нотке. На прошлой неделе мне из Вильнюса позвонила женщина, учительница, что ее уволили с работы, потому что она в Facebook поставила лайк на комментарий, где человек просто выразил свое мнение, что то, что сейчас творится, и этот геноцид перед славянами – это несправедливо, это нацизм. Была такая история, когда 11-классник пришел в школу, а его избили в коридоре 5-6 молодых человек из-за того, что у него имя Александр, он сам русский. Русскоязычный более-менее, хотя бы в литовской школе учится. И ему сказали больше не приходить в школу. Так это подумать надо, как этот молодой человек будет себя чувствовать, и как ему прийти в ту школу, где он раньше, до того, был нормальный человек, с ним общались, а тут с ним так поступили. Я не знаю, как себя чувствуют родители. Потому что люди боятся про это громко говорить, потому что они боятся еще большей расправы. СМИ говорят, что если ты как-то проявишь себя с человеком, который не поддерживает Украину, Литву, НАТО и скажет, что Россия, Беларусь не враг, если ты будешь избивать его, то это подвиг.

Ольга Коршун:

Национализм чуть ли не парадом шествует по Европе, где стали все чаще фиксировать факты притеснения российских граждан из-за событий в Украине. В Германии увольняют из-за российского паспорта. В некоторых ресторанах Берлина отказываются обслуживать россиян. Студентов из РФ отчисляют из европейских вузов. И таких примеров все больше. Сюда же отстранение наших спортсменов от международных стартов все по тому же национальному принципу. Объяснить это сложно. «Государство за нас решило, что 9 Мая праздновать нельзя. Так праздновать мы приедем к вам» Эдикас Ягелавичус:

Как будто включили какие-то психотехнологии. И люди уже на грани. У меня даже ощущение, что не хватает какого-то щелчка... И начнут убивать. Ксения Худолей:

Что самое болезненное сейчас для литовцев?