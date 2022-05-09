Президент: «Что видим сегодня? Средневековая борьба за территории и ресурсы продолжается»

Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Как показывает время, уроки истории некоторых ничему так и не научили. Разруха в головах отдельных западных политиков уж очень способствует процветанию разрухи наяву.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что видим сегодня? Средневековая борьба за территории и ресурсы продолжается. Только на смену крестовым походам пришла экспансия зарубежных фондов. Агрессию наблюдаем теперь под лозунгами сохранения прав человека и некоего устойчивого развития стран. Но на самом деле политики Запада не хотят признавать то, что миллиарды людей на Земле веками живут по своим законам. А чтобы создать мир по своему образу и подобию, они пытаются ослабить тех, кто живет и думает иначе.
Читайте также:
Лукашенко на церемонии возложения венков: «Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли»
Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков»
«Поддержать великую Россию». Делегация из Беларуси принимает участие в легендарном шествии «Бессмертный полк»