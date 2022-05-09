Президент: «Что видим сегодня? Средневековая борьба за территории и ресурсы продолжается»

Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Как показывает время, уроки истории некоторых ничему так и не научили. Разруха в головах отдельных западных политиков уж очень способствует процветанию разрухи наяву.