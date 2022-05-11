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«Крепость Батьку за верность любит». Российский поэт написал стихи о Лукашенко

11 мая 2022 17:13
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Речь Александра Лукашенко в День Победы уже назвали исторической. Вторые сутки ее обсуждают эксперты, политологи и простые граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Крепость Батьку за верность любит». Российский поэт написал стихи о Лукашенко-1

Леонид Корнилов, поэт (Россия):
Он стоит, как Брестская крепость, в Беларуси Батькина власть.
Не толкает пустые речи, а сурово глядит окрест.
И до хруста вдавила в плечи Беларусь – Батькин крест.
Крепость Батьку за верность любит. Батька сам при ней крепостной.
И если рубит с плеча, так рубит. А уж встал, так стоит стеной.

Леонид Корнилов:
Воют хищники капитала, рыщут вдоль крепостной стены.
Беларусь, ты устала быть обломком большой страны.
И бликует кремлевский мрамор, и осада со всех сторон.
Батька. Батька – последний мамонт, что на бивни поднял Мамон.

Азаренок: нам надо сделать все, чтобы ни один фанат БЧБ, ни один предатель даже не посмел поднять голову на этой земле. Читайте здесь.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Леонид Корнилов # Фотофакт

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