«Крепость Батьку за верность любит». Российский поэт написал стихи о Лукашенко

Речь Александра Лукашенко в День Победы уже назвали исторической. Вторые сутки ее обсуждают эксперты, политологи и простые граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Корнилов, поэт (Россия):

Он стоит, как Брестская крепость, в Беларуси Батькина власть.

Не толкает пустые речи, а сурово глядит окрест.

И до хруста вдавила в плечи Беларусь – Батькин крест.

Крепость Батьку за верность любит. Батька сам при ней крепостной.

И если рубит с плеча, так рубит. А уж встал, так стоит стеной.

Леонид Корнилов:

Воют хищники капитала, рыщут вдоль крепостной стены.

Беларусь, ты устала быть обломком большой страны.

И бликует кремлевский мрамор, и осада со всех сторон.

Батька. Батька – последний мамонт, что на бивни поднял Мамон.