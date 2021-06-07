Алексей Дзермант: интервью Романа Протасевича с точки зрения политики – мощнейший удар по миграции оппозиционной

Алексей Дзермант, политолог:

С точки зрения политики, политического процесса, конечно, мощнейший удар по этой миграции оппозиционной. Потому что, во-первых, это не последний человек (хотя мы видели, что его не пускают ни в какие кабинеты, он за какие-то копейки занимался этим). Тем не менее он был известен и заводил людей на эти протесты. Но вот это его признание и эта свободная манера общения – видно совершенно очевидно, что он по своей воле все это рассказывает, причем рассказал очень многое.

Это, конечно, деморализует ту прослойку людей, которые хотели совершить мятеж и бунт. По ним нанесен очень серьезный политический удар. После этого мы даже не видим каких-то серьезных оправданий. Они максимум могут придумать давление, то есть фейки начинают снова продуцировать, что давление, пытки, какие-то царапины от наручников – это бред. Человек, когда он не хочет говорить… Вообще, если бы Роман оставался убежденным националистом, неонацистом, эти люди бы вообще не пошли на сотрудничество со следствием. Он должен был сказать: все, я иду в несознанку, не хочу. А это значит, он отказался по сути от своих этих взглядов, стержень у него уже не тот. Это видят его бывшие соратники.