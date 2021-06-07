Алексей Дзермант: интервью Романа Протасевича с точки зрения политики – мощнейший удар по миграции оппозиционной
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу «По существу» собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей, скажи, каким твое ощущение было после просмотра этого интервью? С точки зрения аналитика и восприятия информации – правда ли это?
Алексей Дзермант, политолог:
С точки зрения политики, политического процесса, конечно, мощнейший удар по этой миграции оппозиционной. Потому что, во-первых, это не последний человек (хотя мы видели, что его не пускают ни в какие кабинеты, он за какие-то копейки занимался этим). Тем не менее он был известен и заводил людей на эти протесты. Но вот это его признание и эта свободная манера общения – видно совершенно очевидно, что он по своей воле все это рассказывает, причем рассказал очень многое.
Это, конечно, деморализует ту прослойку людей, которые хотели совершить мятеж и бунт. По ним нанесен очень серьезный политический удар. После этого мы даже не видим каких-то серьезных оправданий. Они максимум могут придумать давление, то есть фейки начинают снова продуцировать, что давление, пытки, какие-то царапины от наручников – это бред. Человек, когда он не хочет говорить… Вообще, если бы Роман оставался убежденным националистом, неонацистом, эти люди бы вообще не пошли на сотрудничество со следствием. Он должен был сказать: все, я иду в несознанку, не хочу. А это значит, он отказался по сути от своих этих взглядов, стержень у него уже не тот. Это видят его бывшие соратники.
Алена Сырова, СТВ:
Юрий Хаджимуратович, вы, наверное, изнутри в Беларуси, будучи руководителем нашего Министерства внутренних дел, видели, как зарождалась эта революция. Сейчас благодаря интервью Протасевича какие-то факты, какие-то пазлы дополняют картинку. Была для вас какая-то новая информация?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Да, была, потому что он рассказывает только то, что видел он. Мы можем анализировать, сопоставлять, смотреть продукцию, которую они выпускают. Но то, что они обсуждали между собой… Мы сделали вывод на основании анализа, а он это подтверждает. Что это было вот так, как говорили мы. Они работают вместе по такому-то вопросу, используют такие-то факты, такую-то информацию. То есть мы не догадывались, а вычисляли. А он это подтверждает, поэтому что-то и новое из того, что мы просто видеть и знать не могли, он выдавал в своем интервью.
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