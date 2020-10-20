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Александр Лукашенко: «Заблудших студентов немало. Вот, выскочили. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь»

20 октября 2020 14:18
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 октября рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий (подробнее здесь).  

Семь человек приглашены во Дворец Независимости лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Александр Лукашенко: «Заблудших студентов немало. Вот, выскочили. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я вспоминаю, думаю: «Наверное, есть же заблудших студентов немало». Вот, выскочили. Есть, у которых мозги уже на место не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: «Надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди».  

Александр Лукашенко: «Заблудших студентов немало. Вот, выскочили. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь»-4

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