Александр Лукашенко: «Заблудших студентов немало. Вот, выскочили. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вспоминаю, думаю: «Наверное, есть же заблудших студентов немало». Вот, выскочили. Есть, у которых мозги уже на место не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: «Надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди».