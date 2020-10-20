Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»

В последнее время активность студентов привлекла немало внимания. Глава государства отметил, что новых руководителей ждет непростая работа. Под контроль нужно взять не только образовательный процесс, но и политическую культуру молодежи. Ректорам необходимо выстроить справедливый и компетентный диалог со своими студентами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика. Правильно я говорю? Мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я. Ну, о конкретных вузах, потому что вы там работаете, вы закончили этот вуз, он всегда будет ваш. От этого тоже никуда не уйдешь.

Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными.

Мне часто говорят: «Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их». Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти.