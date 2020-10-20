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Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»

20 октября 2020 13:55
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Новости Беларуси. Новые ректоры в вузах, помощник Президента и директор белорусского флагмана нефтепереработки. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»-1

20 октября в списке назначений и согласований 11 фамилий. Семь человек были приглашены во Дворец Независимости лично.   

Под ответственность новых ректоров переходят и три белорусских вуза. Университет культуры и искусств возглавит Наталья Карчевская, лингвистический – Наталья Лаптева, Брестский технический университет – Александр Баханович.  

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»-4

В последнее время активность студентов привлекла немало внимания. Глава государства отметил, что новых руководителей ждет непростая работа. Под контроль нужно взять не только образовательный процесс, но и политическую культуру молодежи. Ректорам необходимо выстроить справедливый и компетентный диалог со своими студентами.  

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика. Правильно я говорю? Мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я. Ну, о конкретных вузах, потому что вы там работаете, вы закончили этот вуз, он всегда будет ваш. От этого тоже никуда не уйдешь.  

Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными.  

Мне часто говорят: «Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их». Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти.   

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»-10

Я всегда воевал за справедливость. Если кто-то студента обидил, а еще активистом комсомольским был, руководителем «Комсомольского прожектора», если вы сталкивались с этим… Всегда человек был, который смотрел за порядком, за дисциплиной. Меня только спасало то, что я всегда отлично учился. Ну как меня выгонишь? И активистом еще был.  

Назначен также новый руководитель аппарата Совета министров. Эту должность займет Константин Бурак.  

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»-13

Сменился заместитель и у министра природных ресурсов. На этот пост в рабочем порядке согласован Александр Горошко.  

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»-16

Нынешние должности с представительством в международных организациях предстоит совмещать Чрезвычайным и Полномочным Послам Беларуси в Нидерландах и Соединенном Королевстве.  

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»-19

Так, Андрей Евдоченко станет постоянным представителем нашей страны в Организации по запрещению химического оружия, а Максим Ермолович – в Международной морской организации.  

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»-22

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