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ЖКХ о решении проблем с отоплением в Минске: «Задействованы свыше 790 хаус-мастеров»

20 октября 2020 14:12
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Новости Беларуси. Проблемы с включением отопления в жилфонде Минска устранят в кратчайшие сроки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЖКХ о решении проблем с отоплением в Минске: «Задействованы свыше 790 хаус-мастеров»-1

Сейчас наладкой и регулированием систем занимаются почти 800 специалистов. С начала периода отопления в контакт-центр ЖКХ поступило более 28 тысяч заявок, многие из них уже решены. Работы по наладке подачи тепла в квартиры минчан ведутся не только по заявительному, но и по выявительному принципу.

ЖКХ о решении проблем с отоплением в Минске: «Задействованы свыше 790 хаус-мастеров»-4

Тимофей Кремез, главный инженер Минского городского жилищного хозяйства:
Сейчас нашими специалистами организованы работы по развоздушиванию и наладке системы автоматического регулирования системы отопления. Для этого задействованы свыше 790 хаус-мастеров. Хотел бы обратить внимание всех граждан: наступает положительная температура наружного воздуха – это говорит о том, что система отопления переходит в режим протапливания. Это не говорит о том, что система не работает.

ЖКХ о решении проблем с отоплением в Минске: «Задействованы свыше 790 хаус-мастеров»-7

Стабильный режим работы системы отопления установится через две недели после включения.

# Отопительный сезон # общество # Тимофей Кремез # Фотофакт

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