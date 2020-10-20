ЖКХ о решении проблем с отоплением в Минске: «Задействованы свыше 790 хаус-мастеров»

Новости Беларуси. Проблемы с включением отопления в жилфонде Минска устранят в кратчайшие сроки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас наладкой и регулированием систем занимаются почти 800 специалистов. С начала периода отопления в контакт-центр ЖКХ поступило более 28 тысяч заявок, многие из них уже решены. Работы по наладке подачи тепла в квартиры минчан ведутся не только по заявительному, но и по выявительному принципу.

Тимофей Кремез, главный инженер Минского городского жилищного хозяйства:

Сейчас нашими специалистами организованы работы по развоздушиванию и наладке системы автоматического регулирования системы отопления. Для этого задействованы свыше 790 хаус-мастеров. Хотел бы обратить внимание всех граждан: наступает положительная температура наружного воздуха – это говорит о том, что система отопления переходит в режим протапливания. Это не говорит о том, что система не работает.