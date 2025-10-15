Новости по тегу #Наталья Лаптева

Беларусь и Китай развивают сотрудничество в образовательной сфере.
По традиции, торжественная церемония с танцами, песнями и теплыми словами напутствия прошла в парке Горького.
Теперь он носит имя – Белорусский государственный университет иностранных языков. На данный момент активно ведутся работы по замене вывесок к 1 сентября. Новость о переименовании положительно оценили как действующие студенты, так и выпускники.
Следующее централизованное тестирование пройдет 5 июня. Абитуриенты будут сдавать обществоведение, химию, физику и историю Беларуси.
На мероприятие пригласили супруг глав иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси.
Минский лингвистический университет собрал представителей научного сообщества из Беларуси и Китая.
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