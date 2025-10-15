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Новости по тегу #Наталья Лаптева

БГУИЯ подписал дорожную карту с II Пекинским университетом иностранных языков
15 октября 2025 17:41

БГУИЯ подписал дорожную карту с II Пекинским университетом иностранных языков

БГУИЯ принял в свои ряды более 1300 первокурсников
01 сентября 2025 11:32

БГУИЯ принял в свои ряды более 1300 первокурсников

Больше не МГЛУ – главный лингвистический вуз страны сменил название
14 августа 2025 17:16

Больше не МГЛУ – главный лингвистический вуз страны сменил название

Вступительная кампания – 2025. Свыше 32 тыс. абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету
02 июня 2025 10:39

Вступительная кампания – 2025. Свыше 32 тыс. абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету

В МГЛУ состоялся праздник национального женского костюма
12 марта 2025 06:38

В МГЛУ состоялся праздник национального женского костюма

В Минске стартовал Белорусско-китайский образовательный форум «Один пояс – один путь»
24 сентября 2024 17:41

В Минске стартовал Белорусско-китайский образовательный форум «Один пояс – один путь»

В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум
06 марта 2024 17:20

В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум

Центр изучения языка и культуры Индонезии открыли в МГЛУ к 30-летию дипотношений
15 ноября 2023 07:38

Центр изучения языка и культуры Индонезии открыли в МГЛУ к 30-летию дипотношений

В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии
09 ноября 2023 19:16

В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии

«Это очень важное событие для нас». Около 200 студентов из МГЛУ посетили Хатынь
21 марта 2022 08:42

«Это очень важное событие для нас». Около 200 студентов из МГЛУ посетили Хатынь

Ректор МГЛУ о проекте Конституции: мы как лингвисты внесём свой вклад, чтобы прояснить позиции в формулировках
12 января 2022 19:33

Ректор МГЛУ о проекте Конституции: мы как лингвисты внесём свой вклад, чтобы прояснить позиции в формулировках

Грибников и ягодников просят повременить. В Минской области вновь ввели ограничения на посещение лесов
23 июля 2021 13:31

Грибников и ягодников просят повременить. В Минской области вновь ввели ограничения на посещение лесов