Новости по тегу #Александр Баханович

Студентами вузов стали 46 тысяч 700 человек. Причем большая часть первокурсников – а это 32 тысячи – будут получать высшее образование совершенно бесплатно.
Сегодня в университеты берут только тех, кто без труда найдет себе работу. Более того, это рабочее место зачастую уже обеспечено и ждет, когда молодой специалист получит заветный диплом.
Более 5 тысяч 300 человек зачислены без вступительных испытаний – это победители олимпиад, медалисты, выпускники Национального детского технопарка, отличники из вузовских лицеев и победители конкурсов профмастерства.
Запись доступна в личном кабинете на сайте РИКЗ: выпускники 2026 года авторизуются по ID-номеру паспорта, участники ЦЭ и ЦТ 2025 года – по серии и номеру документа.
Это почти на 5,7 тысячи больше, чем год назад.
Практически все исследования Академии наук Беларуси переориентированы на нужды экономики.
В планах университета начать подготовку инженеров по авиа- и ракетостроению, разработке спутников.
По итогам летней школы участники определят темы для изучения в рамках осеннего семестра. Самые перспективные идеи представят на втором форуме молодых аналитиков. Его проведение запланировано на ноябрь.
Каждый четвертый первокурсник – будущий инженер. Каждый десятый – педагог, медик или работник АПК. Всего в вузы Беларуси зачислено более 45,5 тысячи человек. Более 30,5 тысячи будут учиться за счет государства.
Делегация из Африки детально изучила наши возможности и компетенции.
Форум собрал более 200 участников – это талантливые студенты, молодые ученые, магистранты и аспиранты из 36 белорусских вузов и 11 китайских.
Сейчас юные изобретатели защищают свои инновационные проекты. Основные критерии оценки – актуальность, новизна и возможность практического воплощения идеи.
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