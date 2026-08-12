Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Баханович

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси
12 августа 2026 10:45

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси

Вступительная-2026 – какие специальности выбирают белорусские абитуриенты?
02 августа 2026 17:14

Вступительная-2026 – какие специальности выбирают белорусские абитуриенты?

Каждый четвертый – инженер. Почти 32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси
28 июля 2026 17:30

Каждый четвертый – инженер. Почти 32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси

Приемная комиссия без очередей: на сайте РИКЗ открыта запись на регистрацию абитуриентов
08 июля 2026 06:40

Приемная комиссия без очередей: на сайте РИКЗ открыта запись на регистрацию абитуриентов

Более 66 тыс. человек зарегистрировались для прохождения ЦТ в Беларуси
24 апреля 2026 18:05

Более 66 тыс. человек зарегистрировались для прохождения ЦТ в Беларуси

Ежегодно около 300 разработок академических учёных внедряется в производство
25 января 2026 13:38

Ежегодно около 300 разработок академических учёных внедряется в производство

БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко
04 декабря 2025 18:26

БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко

В Минске стартовал второй сезон летней школы молодого аналитика
19 августа 2025 10:58

В Минске стартовал второй сезон летней школы молодого аналитика

На 50-70 баллов выросли проходные по разным специальностям – Баханович об итогах вступительной
15 августа 2025 06:28

На 50-70 баллов выросли проходные по разным специальностям – Баханович об итогах вступительной

Лекарства, образование и даже электробусы – по каким вопросам Ливия хочет работать с Беларусью
02 июля 2025 17:13

Лекарства, образование и даже электробусы – по каким вопросам Ливия хочет работать с Беларусью

В Беларуси впервые проходит белорусско-китайский молодёжный форум! Узнали, что в программе
24 июня 2025 18:34

В Беларуси впервые проходит белорусско-китайский молодёжный форум! Узнали, что в программе

В Минске проходит финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»
04 апреля 2025 13:38

В Минске проходит финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»