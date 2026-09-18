Новости по тегу #Константин Бурак

Гродненскую область посещает делегация Султаната Оман во главе с представителем Королевской семьи – Ее Высочеством принцессой Моной бинт Фахад Аль Саид.
Главной темой было историческое значение 17 сентября 1939 года. Именно тогда произошло реальное территориальное и национальное воссоединение белорусского народа.
Сегодня здесь встречают верующих не только со всех уголков Беларуси, но и паломников из зарубежья. Все они приехали, чтобы соприкоснуться с уникальной святыней.
В областном центре стартовала работа двух новых корпусов строящегося онкоцентра, в Ивьевском районе открылся современный молочно-товарный комплекс, а в Слониме молодые специалисты получили ключи от собственных квадратных метров.
В обители прошли молебны и традиционный Крестный ход. К знаковым датам преобразился монастырский комплекс. По поручению Президента идет масштабная реконструкция.
«Без сохранения исторической памяти нет будущего».
У Константина Бурака, как и у генерал-губернатора Юрия Караева, есть общая деталь биографии: оба в погонах.
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