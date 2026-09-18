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Новости по тегу #Константин Бурак

Открытие экспозиции и расширении сотрудничества! Гродненскую область посещает делегация Султаната Оман
18 сентября 2026 13:44

Открытие экспозиции и расширении сотрудничества! Гродненскую область посещает делегация Султаната Оман

Константин Бурак провел встречу с коллективом предприятия по изготовлению мебели
11 сентября 2026 08:56

Константин Бурак провел встречу с коллективом предприятия по изготовлению мебели

В Жировичах отмечают 556-летие со дня обретения чудотворной иконы Божьей Матери
20 мая 2026 11:04

В Жировичах отмечают 556-летие со дня обретения чудотворной иконы Божьей Матери

Значимые подарки – какие новые объекты открыли в Гродненской области
06 ноября 2025 18:01

Значимые подарки – какие новые объекты открыли в Гродненской области

Жемчужина белорусского православия! Верующие отметили 505-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря
20 мая 2025 18:16

Жемчужина белорусского православия! Верующие отметили 505-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря

Юбилейная медаль и письмо от Президента! Как ветеранов в Гродно поздравили с годовщиной Великой Победы
06 мая 2025 13:36

Юбилейная медаль и письмо от Президента! Как ветеранов в Гродно поздравили с годовщиной Великой Победы

Лукашенко назначил Константина Бурака инспектором по Гродненской области
17 апреля 2025 17:32

Лукашенко назначил Константина Бурака инспектором по Гродненской области

«Не влазить в компетенцию Президента». Какую власть будет иметь ВНС в Беларуси?
08 ноября 2022 21:18

«Не влазить в компетенцию Президента». Какую власть будет иметь ВНС в Беларуси?

«Демократичней не придумаешь». Лукашенко рассказал, почему его пост не сможет занять премьер
08 ноября 2022 19:03

«Демократичней не придумаешь». Лукашенко рассказал, почему его пост не сможет занять премьер

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»
14 марта 2021 20:50

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»

Александр Лукашенко: «Заблудших студентов немало. Вот, выскочили. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь»
20 октября 2020 14:18

Александр Лукашенко: «Заблудших студентов немало. Вот, выскочили. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь»

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»
20 октября 2020 13:55

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»