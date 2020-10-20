Национальный стадион и бассейн в Минске собираются достроить в 2023 году

Новости Беларуси. В Минске продолжается строительство национального стадиона и бассейна международного стандарта. Возведение объектов началось еще летом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бассейн на Кальварийской будет площадью около 40 000 квадратных метров и высотой 30 метров. Следить за первенствами международного и национального уровней смогут 6 000 зрителей.

Что же касается стадиона на улице Ванеева, он будет рассчитан на 33 000 болельщиков. В комплексе будет также находиться музей футбола, детский центр и фитнес-клуб. Завершение работ запланировано на 2023 год.