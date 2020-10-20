Президент согласовал назначение ректоров. У трёх вузов новые руководители

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 октября рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий. Семь человек приглашены во Дворец Независимости лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время активность студентов привлекла немало внимания. Глава государства отметил, что новых руководителей ждет непростая работа. Под контроль нужно взять не только образовательный процесс, но и политическую культуру молодежи. Ректорам необходимо выстроить справедливый и компетентный диалог со своими студентами.