Президент согласовал назначение ректоров. У трёх вузов новые руководители
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 октября рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий. Семь человек приглашены во Дворец Независимости лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Под ответственность новых ректоров переходят три белорусских вуза.
Университет культуры и искусств возглавит Наталья Карчевская, лингвистический – Наталья Лаптева, Брестский технический университет – Александр Баханович.
В последнее время активность студентов привлекла немало внимания. Глава государства отметил, что новых руководителей ждет непростая работа. Под контроль нужно взять не только образовательный процесс, но и политическую культуру молодежи. Ректорам необходимо выстроить справедливый и компетентный диалог со своими студентами.