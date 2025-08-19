Новости по тегу #Сергей Бартош

В Шкловском районе состоялось чествование тружеников села за достижение высокого результата.
Район наращивает переработку: в Шклове строится новый молочный завод мощностью 300 тонн молока в сутки.
Клятву Александр Лукашенко озвучил на белорусском языке, а выступил на русском. Вот он – языковой баланс.
Президент снова подчеркнул роль руководителей базовой вертикали в повестке частной инициативы.
Во Дворце Независимости прошло совещание, где шла речь о статусе председателя исполкома базового уровня
«Уровень исполнительской дисциплины должен быть на в соответствующей высоте».
Лукашенко – Бартошу: «В Шкловском районе возьми на вооружение, чтобы все было сделано весной. Если надо какая-то помощь, поддержка, скажешь. Назаров тебе ее окажет. Вот сделай так, вот как мини-маленькая Беларусь».
Лукашенко оценил результаты сортов кукурузы отечественной селекции и импортной. «Мы отстаем на четверть», – констатировал Президент. И анонсировал большой разговор с учеными.
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