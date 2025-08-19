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Новости по тегу #Сергей Бартош

Хлеборобы Могилёвской области намолотили миллион тонн зерна
19 августа 2025 19:39

Хлеборобы Могилёвской области намолотили миллион тонн зерна

Самая важная уборочная для Шклова – как ведут работы в образцовом агрокластере Беларуси?
23 июля 2025 17:25

Самая важная уборочная для Шклова – как ведут работы в образцовом агрокластере Беларуси?

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология
25 марта 2025 18:26

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология

Председатель райисполкома будет согласовывать руководителей предприятий всех форм собственности – Крутой
06 февраля 2025 18:50

Председатель райисполкома будет согласовывать руководителей предприятий всех форм собственности – Крутой

Учли замечания Президента – в Беларуси пересмотрят полномочия местной власти
06 февраля 2025 18:19

Учли замечания Президента – в Беларуси пересмотрят полномочия местной власти

Лукашенко: если мы повышаем требования к председателям исполкомов, то надо давать и полномочия
06 февраля 2025 13:34

Лукашенко: если мы повышаем требования к председателям исполкомов, то надо давать и полномочия

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет
11 октября 2024 18:17

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет

Лукашенко: мы с учёных начнём медленно-медленно шкуру драть – вы должны дать результат!
11 октября 2024 17:48

Лукашенко: мы с учёных начнём медленно-медленно шкуру драть – вы должны дать результат!

Лукашенко указал на недостатки в сельском хозяйстве! Детали визита Президента в Шклов
09 августа 2024 19:21

Лукашенко указал на недостатки в сельском хозяйстве! Детали визита Президента в Шклов

Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок
09 августа 2024 10:48

Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок

Лукашенко – чиновникам: «У жуликов забирайте деньги, которые вы разворовали, и отдайте крестьянам!»
14 июня 2024 18:31

Лукашенко – чиновникам: «У жуликов забирайте деньги, которые вы разворовали, и отдайте крестьянам!»

На Международной выставке «Белагро-2024» подвели итоги форума
08 июня 2024 15:08

На Международной выставке «Белагро-2024» подвели итоги форума