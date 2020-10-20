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Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний

20 октября 2020 10:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 октября рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий. Семь человек приглашены во Дворец Независимости лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний-1

С новым генеральным директором предстоит знакомиться и коллективу «Нафтана». Этот пост за Андреем Сойко.  

Теперь в его руках будущее гиганта отечественной нефтепромышленности, потому Александр Лукашенко поставил перед новым руководителем конкретные задачи и сроки.  

Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Предприятие очень сложное, модернизация заканчивается, я надеюсь. Вы отвечаете и по старой своей работе, поскольку работали фактически в министерстве, непосредственно имели отношение к модернизации этого предприятия. Но а сейчас, будучи генеральным директором, тем более.

Ну и хорошо, что ребята молодые приходят в руководство. Давно уже курс взят. Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк. А потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что «завтра я возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки», это по меньшей мере опасное заблуждение.

Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний-7

Вы должны знать мою принципиальную позицию. Мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов, как бы ни было сейчас сложно на рынке.  

Мы понимаем, что НПЗ во всем мире – проблема, в связи с падением цен на нефть и так далее, пандемия здесь, и спрос на нефть упал значительно. Отсюда эти проблемы.  

Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных, гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Андрей Сойко # Фотофакт

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