Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 октября рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий. Семь человек приглашены во Дворец Независимости лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предприятие очень сложное, модернизация заканчивается, я надеюсь. Вы отвечаете и по старой своей работе, поскольку работали фактически в министерстве, непосредственно имели отношение к модернизации этого предприятия. Но а сейчас, будучи генеральным директором, тем более.

Ну и хорошо, что ребята молодые приходят в руководство. Давно уже курс взят. Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк. А потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что «завтра я возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки», это по меньшей мере опасное заблуждение.