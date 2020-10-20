Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 октября рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий. Семь человек приглашены во Дворец Независимости лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 октября рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий. Семь человек приглашены во Дворец Независимости лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С новым генеральным директором предстоит знакомиться и коллективу «Нафтана». Этот пост за Андреем Сойко.
Теперь в его руках будущее гиганта отечественной нефтепромышленности, потому Александр Лукашенко поставил перед новым руководителем конкретные задачи и сроки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предприятие очень сложное, модернизация заканчивается, я надеюсь. Вы отвечаете и по старой своей работе, поскольку работали фактически в министерстве, непосредственно имели отношение к модернизации этого предприятия. Но а сейчас, будучи генеральным директором, тем более.
Ну и хорошо, что ребята молодые приходят в руководство. Давно уже курс взят. Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк. А потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что «завтра я возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки», это по меньшей мере опасное заблуждение.
Вы должны знать мою принципиальную позицию. Мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов, как бы ни было сейчас сложно на рынке.
Мы понимаем, что НПЗ во всем мире – проблема, в связи с падением цен на нефть и так далее, пандемия здесь, и спрос на нефть упал значительно. Отсюда эти проблемы.
Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных, гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать.