«Бояться не надо». Этот совет от многодетной мамы точно пригодится каждой семье!
Новости Беларуси. Многие девушки еще не решились даже на первого ребенка, а многие мамы хотели бы второго, третьего и последующих детей, но у каждого какие-то свои опасения. Кто-то боится каких-то финансовых трудностей, хотя те, кто уже рожали детей, понимают, что в любом случае будет поддержка государства. Кто-то боится не выспаться. Женщины устают от материнства, это действительно огромный труд. Татьяна Федорова, мама шестерых детей, дала совет молодым семьям, которые планируют детей, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Что вы посоветуете тем женщинам, которые думают еще (они не поставили крест на рождении детей, хотят детей), но чего-то опасаются?
«С первым ребёнком было сложно, а дальше легче». Мама шестерых детей раскрыла секрет, как все успеть
Татьяна Федорова, многодетная мама:
Если они действительно хотят, то, конечно, надо. А финансово… Я бы не сказала, что это на финансах сильно отражается, тем более второй ребенок.
Екатерина Забенько:
Как вы говорите, что с каждым последующим ребенком еще и легче.
Татьяна Федорова:
Да, с каждым последующим ребенком и самой маме легче. Уже приходит этот опыт, понимание, что ты мама, ты уже знаешь, что с ними делать. Потому что с первым ребенком мама фактически не знает, что делать. А когда второй и третий – уже мама в курсе, как себя вести, что с ними делать, как организовать в кучку, чтобы они дали свободное время. И государство с каждым последующим ребенком все больше помощи оказывает. Так что оно нестрашно. Не так страшен черт, как его малюют. Бояться точно не надо, потому что просто весело и замечательно, когда ты приходишь домой и у тебя столько родных людей рядом, ты чувствуешь, что они тебя любят, что они тебя ждут. Это замечательно и здорово.