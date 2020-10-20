«Бояться не надо». Этот совет от многодетной мамы точно пригодится каждой семье!

Новости Беларуси. Многие девушки еще не решились даже на первого ребенка, а многие мамы хотели бы второго, третьего и последующих детей, но у каждого какие-то свои опасения. Кто-то боится каких-то финансовых трудностей, хотя те, кто уже рожали детей, понимают, что в любом случае будет поддержка государства. Кто-то боится не выспаться. Женщины устают от материнства, это действительно огромный труд. Татьяна Федорова, мама шестерых детей, дала совет молодым семьям, которые планируют детей, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Что вы посоветуете тем женщинам, которые думают еще (они не поставили крест на рождении детей, хотят детей), но чего-то опасаются? «С первым ребёнком было сложно, а дальше легче». Мама шестерых детей раскрыла секрет, как все успеть

Татьяна Федорова, многодетная мама:

Если они действительно хотят, то, конечно, надо. А финансово… Я бы не сказала, что это на финансах сильно отражается, тем более второй ребенок. Екатерина Забенько:

Как вы говорите, что с каждым последующим ребенком еще и легче.