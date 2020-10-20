«С первым ребёнком было сложно, а дальше легче». Мама шестерых детей раскрыла секрет, как всё успеть

Новости Беларуси. Мама – самая сложная работа. Каждому ребенку нужно уделять время, при этом успевать на работу и поддерживать чистоту в доме. Мама шестерых детей, бабушка, обладательница ордена Матери и медали Евфросинии Полоцкой Татьяна Федорова рассказала в программе «Большой город» на СТВ, как все успеть. Екатерина Забенько, ведущая:

Это на самом деле огромная загадка и большой секрет, как многодетные мамы распределяют свое время для своих детей, но чтобы еще успеть ухаживать за мужем, которому тоже нужно внимание. Детей нужно как-то распределить между садами, школами, кружками, бассейнами. Как вообще вы это делаете? Мне кажется, какие-то суперспособности: супермама, суперженщина. Вот эти организаторские способности и планирование – это что-то из области фантастики.

Татьяна Федорова, многодетная мама:

Вы знаете, это вначале тяжело. Это должен быть опыт, потому что распланирован весь день. С вечера уже знаешь, чем ты будешь заниматься, что будешь в какое время делать. Я знаю, что детей я отправила в школу, у меня начинается: где-то стирку поставить, если накопилось, приготовить, чтоб было покушать, когда со школы придут. Сейчас, конечно, у меня много свободного времени остается на себя. Когда маленькие, то тоже вот так планируется все. Основное по дому планируется на то время, когда дети спят днем. Хорошо, что они хотя бы днем еще спят. Поэтому стараешься за эти два – три часа. Детям естественно нужно внимание, другой раз бывает, что доходит до смешного. Не успеваешь что-то сделать, вот маленькие когда дети. Кастрюли им достала, ложки. Они сидят барабанят, пока они заняты, быстренько делаешь. Екатерина Забенько:

Это называется «материнские хитрости». Как занять ребенка, чтобы успеть что-то для него приготовить.

Екатерина Забенько:

Многие многодетные мамы говорят о том, что с одним бывает сложнее, чем с тремя, четырьмя. В вашем случае шесть детей. Это действительно так? Татьяна Федорова:

Я хочу сказать, что это правда. Я это на себе испытала, потому что мне с первым ребенком было очень сложно. А когда второй ребенок уже родился, сын старший был достаточно взрослый. Сыну девять лет было, когда родилась дочка первая. Он уже помогал. Я хочу сказать, что девять лет ему было, но он мог и на ручках подержать, и в колясочке покатать. Я все время говорила, что оптовое производство у нас. То есть получается, что один ребенок, потом сразу (через год) двое, потом шесть лет перерыв, потом дочка, а между дочкой и мальчишками год и восемь разница. «Бояться не надо». Этот совет от многодетной мамы точно пригодится каждой семье!

Екатерина Забенько:

Я так ощущаю, что поспать вам в жизни практически не удалось. Татьяна Федорова:

Если честно сказать, то я только, наверное, недавно начала высыпаться. Екатерина Забенько:

Оно того стоит, скажите? Шесть детей. Сложно. Каждый ребенок по-своему растет, развивается, требует внимание мамы. Наверное, ревность какая-то присутствует. Каждому хочется больше внимания. Оно того стоит?