Круглый год обеспечивает местную школу и детский сад. Как работает фермерская династия в Узденском районе
Новости Беларуси. 20 лет назад Юрий начинал с сотни гектаров земли. Сейчас угодий уже 330 гектаров, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Пока мы переезжаем с поля на поле, фермер прикидывает варианты севооборота на своих землях и рассказывает, как рынок диктует расширение ассортимента.
Яна Шипко, корреспондент:
Что важно в сельском хозяйстве, чтобы столько лет держался бизнес и рентабельность создавал?
Юрий Лойко, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Важно иметь коллектив и не подводить людей. Не подводить ни свой коллектив, ни покупателей. Быть честным для всех. Тогда оно держится, подпитывается энергией добра от людей к нам.
Своим трудолюбием и хозяйским подходом Юрий пошел в отца. Вадим Викентьевич 30 лет руководил местным хозяйством. Поднял его до передовых показателей. А когда вышел на пенсию, оказался востребован уже как консультант в семейном бизнесе. Сын одним из первых в стране решил стать фермером.
Вадим Лойко:
Отец, все-таки, проработал 30 лет руководителем хозяйства, он в этом семейном очаге видел, как уважают отца за этот труд. Видел, что можно при желании много делать на земле. И он дал инициативу: «Папа, а что, если мы попробуем заняться фермерским хозяйством?» Я посмотрел на него, думаю, давай займемся, если желание есть, наверное, дело пойдет. Он сразу вцепился. Много мы с ним ездили, учились у людей. В то время уже были более крупные и толковые фермеры, которые имели производство, чтобы можно было перенять. Мы ездили, перенимали, не стеснялись, беседовали с руководителями фермерских хозяйств. И в итоге достигли неплохих, можно сказать, результатов.
Хозяйство работает с рентабельностью до 30 %. Не скупиться на семена и удобрения, соблюдать технологию и просчитывать экономику – вот и весь секрет успеха. По субботам у этих ворот выстраиваются километровые очереди машин. Желающие купить экологичную и недорогую продукцию приезжают из столицы и из соседних районов. На сбыт работает сарафанное радио. Цены фермер не демпингует, просто предпочитает распродать с минимальной наценкой, нежели потерять таким трудом выращенный урожай.
Вадим Лойко:
Нам всем надо учиться у самих себя: могу я делать пользу большую или не могу? Когда почувствуешь вкус, что я могу, конечно, хочется еще кусочек земли взять. В результате земли наши в хорошем состоянии. Мы увеличили плодородие и пшеницы, и зерновых имели уже около 70 центнеров в прошлом году, в этом году 72 центнера, капусты около 1000 центнеров. Урожай хороший, мы довольны, довольны люди.
Кроме того, династия убеждена – крепкое хозяйство должно давать импульс качественной жизни на селе. Еще в годы руководства Вадимом Викентьевичем экспериментальной базой имени Суворова за опытом создания инфраструктуры приезжали сюда даже из-за пределов Беларуси. В советские годы ему удалось создать здесь прототип современных агрогородков – построить жилье для молодых специалистов и приложить усилия к появлению дворца культуры, школы, ФАПа. Традицию перенял и сын: также помогает с благоустройством агрогородку. А еще ферма бесплатно круглый год обеспечивает овощами местную школу и детский садик.
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