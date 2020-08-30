Александр Лукашенко: ну неглупая же у нас молодёжь, начнут сравнивать, начнут думать

Новости Беларуси. Говорим о работе экономики страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусская промышленность экспортоориентированная, производящая высокотехнологичный продукт. Это заработанная валюта, зарплата рабочим, налоги для социалки. И сегодня это ключевой вопрос развития всей экономики страны. Тему продолжит Евгений Пустовой. Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает Бастовать на МАЗе начинают в три дня, когда смены меняются и несколько адептов перемен с флагами смешиваются с толпой.

Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают Петр Пархомчик в министерский портфель вложил внушительный кейс партнерских контрактов с предыдущей работы генеральным на БелАЗе. Теперь по этим же путям готов продвигать всю продукцию машиностроения. Пока другие страны просыпаются от карантина, белорусы занимают чужие ниши. У нас появляются новые компетенции. Рынок диктует современные модели. Германию, конечно, не подвинем, но место в гонке за новые рынки появилось.

Валерий Иванкович, генеральный директор Минского автомобильного завода:

Мы разрабатываем перспективное направление, которое сейчас, можно сказать, модное – электрическое направление. Стоит задача, которую мы выполняем, создаем новые виды электробуса, новые виды троллейбуса, которые, вы видите, по улицам города ходят. Мы занимаемся газовым направлением, которое сегодня в таком, можно сказать, общемировом тренде.

Автобусы и грузовики враз бы вытолкнули конкуренты, но предприятия не закрывались на карантин. Поэтому можем предлагать миру свой товар, спрос пошел. Начнем с проблемного «Гомсельмаша». Здесь достигли уникальных цифр. В 2020 году в Россию продадут более 900 комбайнов, а в Казахстан около полутысячи. Впервые МТЗ тысячу тракторов поставит в Африку, а на рынке Индии большая победа БелАЗа. Там обычно брали малотоннажные Caterpillar, но после всплеска угольной добычи спрос вырос на жодинские гиганты. Заключен контракт на 77 тяжелых самосвалов. Александр Лукашенко о призывах обрушить экономику: будем вместе потом из-под завалов вылазить с вами, если кто-то этого не понимает

Пока глава государства ездит по регионам вникая в чаяния и проблемы людей, страну начали делить и не только на картах – уже открыто. Не всю – так хотя бы Гродно. Память о Речи Посполитой от моря до моря и кресах всходних в умах? Это заявления главного редактора крупного польского издания. Томаш Соммер, главный редактор журнала Najwyzszy Czas!:

Совершенно очевидно, что в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти к Польше. ПиС это знает, но боится заявить.

Не раз уже было в истории. И после Люблинской унии, когда ВКЛ попало в вассальное влияние Варшавы, и в 20-е годы XX века при Польше Пилсудского. Никогда нашим землям объятия с Польшей не сулили самостоятельности.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Рассчитывать можно разве на селфи и награду от варшавского правительства за большой вклад в развитие демократии и свободы слова. За Nexta для тутэйшых. За подробные инструкции рецептов коктейлей Молотова, за призывы к уличной революции тех, кто длиннее сообщений Telegram-каналов не читал. Студент БГУ об участниках акций протеста: «Они противопоставляют себя чему-то конструктивному»

Большинство белорусской молодежи думает своим умом, а не заморскими агитками. Именно этой части населения и решать, какой будет Беларусь будущего. Александр Лукашенко: вносите предложения, сформируем новую Конституцию. Плясать надо от печки – от Конституции В гибридной войне под первым информационным ударом молодежь. Играя на патриотических чувствах, направить ее силу на разрушение своей же страны – нет, это не про белорусское студенчество. Есть два пути: либо учиться, либо защищать страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну не глупая же у нас и та молодежь, которая сегодня постится в этих мессенджерах. Они же неглупые люди, начнут сравнивать, начнут думать. Просто обвалилось и мы просмотрели этот вопрос, недосмотрели. Все на них это обвалилось, а молодые люди – что они… без опыта. Евгений Пустовой:

Новый тренд революции – бить и давить учителей, лидеров мнений, журналистов, депутатов. Президент ответил жестко. Александр Лукашенко: взялись за депутатов. Депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда их защитит