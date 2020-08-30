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Александр Лукашенко о призывах обрушить экономику: будем вместе потом из-под завалов вылазить с вами, если кто-то этого не понимает

30 августа 2020 20:33
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Новости Беларуси. Чем лучше ситуация на заводах, тем больше налоговых поступлений, а значит, толще кошельки бюджетников и краше белорусские улицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Евгений Пустовой, корреспондент:   
Но не этого добиваются заказчики так называемых перемен. Не удалось организовать забастовки – занялись валютной провокацией.  

Александр Лукашенко о призывах обрушить экономику: будем вместе потом из-под завалов вылазить с вами, если кто-то этого не понимает-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Забирайте деньги из банков, забирайте – пусть эта экономика обрушится!» Ну, обрушится. Будем вместе потом из-под завалов вылазить с вами, если кто-то этого не понимает. А во-вторых, у нас достаточно сил и средств, я об этом говорил, для того, чтобы на приемлемом уровне удерживать курс доллара, рубля и так далее.  

Ну, хотите сейчас, немедленно купить доллар? Только должны знать, что курс рубля начнет падать. То есть подорожает доллар, это же понятно любому в рыночной экономике. У нас плавающий курс, мы уже это переживали. Поднялся курс, потом он упадет, когда люди уже скупят долларов сколько надо, а в магазин надо идти – надо будет продать доллар, купить рубль. Это тоже всем понятно.  

Это заявление президент сделал в Орше. Экономика – это зеркало политики.  

# Курс доллара в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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