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Новости по тегу #Валерий Иванкович

БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов
26 июня 2026 07:57

БЕЛАЗ и МАЗ получили первые знаки «Товар Союзного Государства» на полях XIII Форума регионов

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу
07 апреля 2026 14:22

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу

Турчин поставил задачу перед МАЗ повысить производительность труда
28 января 2026 13:48

Турчин поставил задачу перед МАЗ повысить производительность труда

Как только это произойдёт, мы вас пригласим и покажем – Хренин о боевом дежурстве «Орешника»
19 декабря 2025 18:32

Как только это произойдёт, мы вас пригласим и покажем – Хренин о боевом дежурстве «Орешника»

Три обновлённые лаборатории открыли в БНТУ
01 сентября 2025 14:15

Три обновлённые лаборатории открыли в БНТУ

Какие договорённости достигнуты – подводим итоги визита в Беларусь главы правительства Азербайджана
04 октября 2024 19:08

Какие договорённости достигнуты – подводим итоги визита в Беларусь главы правительства Азербайджана

Первые сортиментовозы МАЗ торжественно передали организациям системы Минлесхоза
12 сентября 2024 17:13

Первые сортиментовозы МАЗ торжественно передали организациям системы Минлесхоза

На доме по Партизанскому проспекту восстановили механические часы к юбилею МАЗ
05 августа 2024 17:34

На доме по Партизанскому проспекту восстановили механические часы к юбилею МАЗ

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?
22 июля 2024 17:56

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?

Появляется прообраз МАЗа. С чего начиналось белорусское автомобилестроение?
23 мая 2024 16:26

Появляется прообраз МАЗа. С чего начиналось белорусское автомобилестроение?

МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го
19 апреля 2024 17:32

МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го

Эргономичность и экологичность. Почему белорусский электротранспорт пользуется спросом на российском рынке?
04 апреля 2024 20:12

Эргономичность и экологичность. Почему белорусский электротранспорт пользуется спросом на российском рынке?