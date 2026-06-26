Новости по тегу #Валерий Иванкович

Маркировка «Товар Союзного государства» служит официальным знаком качества. Она подтверждает высокий уровень локализации производства на предприятиях, а также защищает отечественные бренды от недобросовестной конкуренции и копирования со стороны производителей.
Промышленная кооперация как инструмент укрепления экономических связей. Беларусь и Азербайджан продолжают развивать совместные проекты, делая ставку на практическую отдачу и долгосрочное партнерство.
Премьер-министр ознакомился с процессам сборки пассажирской техники на новом автобусном заводе.
«Вчера вы все услышали: ракетный комплекс «Орешник» прибыл, размещен на территории Республики Беларусь, готовится к заступлению на боевое дежурство».
Помещения для научных опытов помогут обеспечить эффективную подготовку инженерных кадров для оптико-электронной и лазерной отраслей.
Во время официального визита премьер-министра Азербайджана, удалось обсудить весь спектр экономического взаимодействия: и поставки продуктов питания, и производство техники.
Вопрос ликвидации последствий июльского урагана остается на личном контроле Александра Лукашенко. Президент поставил задачу в кратчайшие сроки произвести и передать лесной отрасли сортиментовозные автопоезда МАЗ.
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