Эксперт: сейчас со всех процессов, которые происходят в Республике Беларусь, спадает определённая маска

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента.

Валерий Цепкало, видео:

Регулирование этих процессов в большей степени происходит сегодня из-за пределов Беларуси, потому как вы понимаете, что в Беларуси это сделать невозможно. Евгений Поболовец, СТВ:

Как вы для себя оцениваете слова Цепкало?

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:

Если позволите, я отвечу первым. На мой взгляд, сейчас со всех процессов, которые происходят в Республике Беларусь, спадает определенная маска. Становится более очевидным, что на самом деле, кто стоит за вот этими всеми выходами на улицу, за этими всеми протестами, кто, что хочет. Господин Цепкало прямым текстом в записи, это уже в историю войдет, сказал, что из Беларуси это невозможно. То есть это не вопрос белорусского народа, не мы сами разбираемся, а есть определенные кукловоды, которые находятся там. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это становится все более очевидно. В Польше, в Прибалтике, сейчас начинает впрягаться Украина. Но тут тоже не надо входить в заблуждение. Мы знаем, кто стоит за Польшей: это и Британия, и США. И вот эти товарищи, которые назначили сами себя на какие-то лидирующие позиции в белорусском протесте, они просто становятся для всех очевидными – какие цели они преследуют и что они хотят. Они не хотят добра в Беларуси, они хотят внести в белорусское общество раскол.

Беларусь – это инструмент, которым можно разрушить три глобальных проекта Евгений Поболовец:

Какая конечная цель? Дмитрий Беляков:

Конечная цель… Я еще раз хочу повторить: Беларусь – это инструмент, которым можно разрушить три глобальных проекта. Начнем с дальнего зарубежья – это, конечно, Экономический пояс Шелкового пути, это узкое горлышко для транспортировки китайских товаров в Европу и обратно, это евразийская интеграция, это ЕАЭС наш, и, конечно же, Договор о коллективной безопасности, который является таким «блоком» для распространения НАТО на восток. То есть все те интеграционные процессы, всю ту экономику, все то международное сотрудничество, которое здесь формировалось последние 20 лет – вот в чем истинная цель вот этих товарищей. Евгений Поболовец:

С точки зрения белорусского законодательства как мы должны оценивать такие заявления?

Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Оценка однозначная – это вмешательство во внутренние дела нашей страны как суверенного и независимого государства. Я бы хотел немножко даже более глубоко коснуться этих протестных явлений, которые уже на протяжении нескольких недель охватили нашу страну, с точки зрения артикуляции тех идей, с которыми, как с лозунгом, выходит определенная часть белорусского общества на митинги, на площадь. Выходят не самостоятельно, это очевидно. Выходят исходя из того, что получена такая установка: выйти и попытаться раскачать наше общественное согласие. В том числе через определенные Telegram-каналы. Но что включается в содержательную часть понятия перемен? Посмотрите, артикулируются требования перемен. Само по себе это нормальное требование, потому что любое общество – это живой организм. Меняется окружающая действительность, весь мир развивается, естественно, белорусское общество не может стоять на обочине этого цивилизационного процесса. Но что включается в содержательную часть понятия перемен? Если брать движущую силу этих протестов – молодую часть нашего общества, которая принудительно выведена на улицы и под лозунгами перемен требует смены власти, то ничего в содержательном плане под переменами они не понимают. Перемена ради перемен: «нам просто скучно жить». Не предлагается никакая общественная парадигма этих перемен. Появился самоназначенный Координационный совет в лице определенного президиума, который уже формулирует эту общественную парадигму, исходя из двух инициатив, которые сейчас широко обсуждаются: возврат Конституции редакции 1994 года и отзыв депутатов. Знаете, когда я впервые услышал, еще в рамках электоральной кампании, об инициативе объединенного штаба к возврату Конституции 1994 года, у меня первая мысль была о том, что три девушки не обладают базовым юридическим образованием, поэтому весьма смутно представляют, что такое Конституция как общественный договор и как нормативно-правовой акт. Когда эта же идея, идея-фикс, была ретранслирована уже одним из членов Президиума, как раз обладающим базовым юридическим образованием, который не может не понимать, что общественное отношение развивается только вперед и, соответственно, Конституция как правовая формализация общественных отношений может закладывать те нормы, которые будут эффективными регуляторами складывающихся общественных отношений на будущее, а не назад. Я реально понимаю, что у этого Координационного совета и в целом у протестного движения есть определенный кризис идей. Точнее, отсутствие этих идей в качестве общественной парадигмы перемен.