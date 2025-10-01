Нацбанк: в Беларуси начнут принимать валюту с дефектами, видимыми под ультрафиолетом

Ранее принимать или нет такие деньги для обмена – решал кассир. В каждом конкретном случае работник банка принимал индивидуальное решение. На практике это вызвало разногласия и жалобы от населения. Теперь Национальный банк Беларуси стремится выработать единый подход.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Кассир на месте принимал решения, то есть если там какая-то маленькая точка, он принимал, например, а второй – не принимал. Поэтому так и получалось, что у каждого разные подходы. Мы говорим сейчас, что все, что светится в ультрафиолете, должно приниматься. Но опять же нужно обращать внимание на то, что на ультрафиолете может ничего не светиться, но потертости или потеря тех свойств бумаги будет. То тогда это тоже не платежеспособно. Условно, вы постирали 100 долларов купюру, а признаки у нее уже шершавости не такие. Поэтому банк в этом случае может отказать.

Принимать банкноты по-прежнему будут не все. Например, кассиры не возьмут купюры с надрывами, склеенные скотчем, с заметными надписями. Однако их можно сдать по пониженным тарифам. Сейчас стоимость вознаграждения за эту процедуру доходит до 15-20 %. Нацбанк рекомендует снизить тариф до максимум 5 %.