Угрозы продолжают поступать. В Беларуси зафиксировано более 150 случаев буллинга
Новости Беларуси. По стране уже зарегистрировано более 150 случаев буллинга. Давление оказывается на правоохранителей, военных, журналистов, госслужащих, депутатов. В их адрес поступают многочисленные угрозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Интернет-террористы» с якобы непосредственно виновных переходят на членов семьи, в том числе и детей. Давят по всем направлениям. Пугают в соцсетях, по телефону, портят имущество. И вот лишь несколько красноречивых примеров.
Депутат Светлана Шутова пожаловалась на угрозу физической расправы, которая поступила ей в один из мессенджеров. По ее словам, аноним призвал сдать мандат в течение трех дней. Цитата: «Потом будем резать. Привет дочери».
Марии Василевич неизвестные ночью разбили машину – выбили стекла и сделали несколько сквозных дыр.
И это далеко не единичные случаи. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела за угрозы депутатам. Сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
Установлено, что указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они ни находились.
Что интересно: звонки, СМС, угрозы в соцсетях – все это приходит с иностранных номеров. Вот скриншот одного из таких сообщений. Его получила одна минская семья. Красными галочками выделены интересные нам коды телефонов. Как-то странно после этого говорить о том, что из-за границы никто не управляет процессами внутри страны.
Десятки Telegram-каналов, где выкладывают личные данные правоохранителей. Затем особо ретивые стучатся в личку и угрожают расправой. Так, несколько дней назад старшему участковому Партизанского РУВД Минска начали поступать письменные угрозы в одном из мессенджеров. Отправитель сообщений не скупился на высказывания, поэтому милиционер обратился за защитой к коллегам из управления собственной безопасности. Оперативники вычислили посла такой недоброй воли. Им оказался 29-летний житель столицы.
«Зачем вы написали сообщение милиционеру?» Видео допроса
Мужчина задержан и раскаивается. Обратите внимание: минчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Правда, сейчас раскаяние вряд ли поможет уйти от наказания – материалы проверки переданы следователям для правовой оценки его действий.
Еще раз напоминаем: за угрозы и оскорбления, в том числе в сети Интернет, есть конкретное наказание. Только за последние два дня возбуждено более 10 уголовных дел, а с начала августа – порядка 50.
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