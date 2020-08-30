Угрозы продолжают поступать. В Беларуси зафиксировано более 150 случаев буллинга

Новости Беларуси. По стране уже зарегистрировано более 150 случаев буллинга. Давление оказывается на правоохранителей, военных, журналистов, госслужащих, депутатов. В их адрес поступают многочисленные угрозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Интернет-террористы» с якобы непосредственно виновных переходят на членов семьи, в том числе и детей. Давят по всем направлениям. Пугают в соцсетях, по телефону, портят имущество. И вот лишь несколько красноречивых примеров. Депутат Светлана Шутова пожаловалась на угрозу физической расправы, которая поступила ей в один из мессенджеров. По ее словам, аноним призвал сдать мандат в течение трех дней. Цитата: «Потом будем резать. Привет дочери».

Марии Василевич неизвестные ночью разбили машину – выбили стекла и сделали несколько сквозных дыр. И это далеко не единичные случаи. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела за угрозы депутатам. Сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.