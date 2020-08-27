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Александр Лукашенко: вносите предложения, сформируем новую Конституцию. Плясать надо от печки – от Конституции

27 августа 2020 21:51
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Новости Беларуси. Посыл Президента – с людьми надо разговаривать, доносить информацию. Надо идти прямо в народ. Так Александр Лукашенко поступает всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но чтобы услышать друг друга, нужен диалог. Только в такой атмосфере можно договориться об изменениях в Конституции.  

Александр Лукашенко: вносите предложения, сформируем новую Конституцию. Плясать надо от печки – от Конституции-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если кто-то хочет диалога – пожалуйста. Вот как раз студенческие коллективы – это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы я уже об этом говорил. Пожалуйста – формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства – да ради бога. 

Давайте возьмемся за Конституцию: вносите предложения, сформируем новую Конституцию – это главный закон в любой стране. И плясать надо от печки – от Конституции. Поэтому давайте садиться, представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов, а студенческие – это элита будущая нашей страны, это молодежь, это будущее нашей страны, это элита нашей страны, поэтому с ними и надо вести этот диалог. И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, неглядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи хотят сказать свое слово. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят, и с улицы никто из властей за стол переговоров не сядет.  

Александр Лукашенко: вносите предложения, сформируем новую Конституцию. Плясать надо от печки – от Конституции-4

Вот мое четкое представление и четкое заявление по поводу диалога и с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой – милости просим, высказывайте свою позицию. Но не на улице. Под давлением улицы никакого диалога в Беларуси не будет.  

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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