В Молодечно чествовали лучших педагогов Минской области

Награды к празднику. В Молодечно чествовали лучших преподавателей Минской области. В преддверии профессионального праздника высокой оценки своего труда удостоены более 250 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это молодые специалисты, только начинающие свой путь в профессии, опытные учителя с многолетним стажем, а также работники отрасли. Лучшие получили награды.

Елена Рубкевич, заведующая сектором учебной работы управления по образованию Солигорского райисполкома:

Мне очень приятно получить сегодня такую награду. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы сегодня на рабочих местах сохранить молодых педагогов, чтобы их привлечь к нашей работе, чтобы закрепляемость их была у нас в районе достаточно высокой.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

У нас очень творческие педагоги. У нас замечательные ветераны педагогического труда. В этом году у нас 919 молодых педагогических специалистов пришло. Каждый из них получает 50-процентную надбавку за работу по контракту. Им предлагается место в общежитии.

А подарком к празднику стал просмотр, а также встреча с режиссером и главной героиней фильма «Классная».