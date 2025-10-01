Польша продлевает контроль на границах с Германией и Литвой

Власти Польши вновь демонстрируют нежелание дружить с соседями. Подсчитав экономические потери – все же открыли границу с Беларусью. Но вот временный контроль на рубежах с Германией и Литвой – решили продлить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем ограничения будут действовать минимум до начала апреля 2026 года. Погранконтроль осуществляется на 65 пунктах пропуска, и кроме пограничной службы его проводят полиция и силы территориальной обороны. Власти страны пояснили: это необходимая мера, чтобы контролировать миграционный маршрут, который ведет из стран Балтии через Польшу в Западную Европу. При этом уточнили: такой шаг не направлен против граждан Польши или стран ЕС. Наоборот, политики считают, что передвигаться станет проще самим полякам и туристам.