Массовая вакцинация против гриппа началась в Беларуси

В Беларуси начали бесплатно вакцинировать против вируса папилломы человека. В первую очередь, ставят девочкам 11 лет. Причем, сразу две – с интервалом в полгода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перспективе за счет бюджета будут прививать девочек и иного возраста. Вакцина уже поступает в учреждения здравоохранения. Не меньше внимания белорусского Минздрава и к профилактике гриппа. Хотя сейчас ситуация вполне приемлемая – уровень заболеваемости не превышает прошлогодние показатели. Подъем ожидают в конце января – начале февраля. Время защитить организм от тяжелых последствий есть. Сегодня в Беларуси стартовала массовая вакцинация. В распоряжении медиков три вакцины против гриппа. Все они включают актуальные в сезоне штаммы вирусов.

Татьяна Симоненко, заведующий отделением профилактики 4-й городской поликлиники Минска: Перед тем, как начинаем вакцинацию, мы проводим осмотр нашего пациента, кто приходит на прививку – измеряем давление, температуру, осматриваем, опрашиваем и даем разрешение на проведение вакцины. В принципе вакцина переносится хорошо.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Заболеваемость респираторными инфекциями подрастает. По отношению к предыдущей неделе – это где-то порядка плюс 15 %. Поэтому мы и говорим сегодня о необходимости профилактики, не только не специфической. Это респираторный этикет, это дистанция, это избегание многочисленного, скажем так, коллектива, в случае, если сам болеешь, и маска тоже в этой ситуации не бывает лишняя.

По словам медиков, наиболее оптимальный период вакцинации – октябрь-ноябрь. Связано это с тем, что после прививки устойчивость к гриппу вырабатывается в течение двух-четырех недель. Чтобы успеть обзавестись иммунитетом к началу следующего года, вакцинироваться нужно сейчас.