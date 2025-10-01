Делегация Совета Республики ознакомилась с лучшими достижениями предприятий на выставке «ИННОПРОМ»

Последний день демонстрации лучших достижений промышленности белорусских предприятий. Выставка «ИННОПРОМ» завершает свою работу в Минске. Новейшие разработки отечественных производителей, а также зарубежных гостей увидели представители Совета Республики во главе с председателем Натальей Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Посмотреть еще раз, в таком концентрированном виде на все, что выпускают наши предприятия, какие есть новые разработки у наших предприятий. И вы же знаете, что мы очень тесно работаем в рамках проведения форумов регионов белорусско-российских. В 2026 этот форум будет проходить здесь, у нас в Минске, в Минской области.

Делегация Совета Республики во главе с Натальей Кочановой не только ознакомилась с лучшими достижениями предприятий, но и изучила Минский международный выставочный центр. Именно эта площадка станет главной для проведения XIII Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в следующем году. Изучаются и другие локации, где организуют тематические секции масштабного мероприятия Союзного государства.