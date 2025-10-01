В Минске торжественно передали 9 автомобилей социальным учреждениям страны

Обладателями спецтранспорта стали представители организаций столицы, а также Витебской и Минской областей. Новые автомобили помогут соцработникам доставлять людей в центры для реабилитации, сопровождать их в медицинские учреждения, обеспечивать участие в культурных мероприятиях.

Иван Ганчиц, директор ОАО «Брестмаш»:

Данные автомобили изготовлены на базе шасси МАЗ. Являются специализированным автомобилем по перевозке малоподвижной части нашего населения. Исполнены в комплектации 9 плюс 2 плюс 1, то есть 9 пассажиров, 2 инвалида-колясочника с полной погрузкой. Автомобиль соответствует всем требованиям безопасности, комфортабельности для перевозки пассажиров. Комфортабельность является неотъемлемым требованием нашего предприятия по изготовлению пассажирской техники.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Это уникальные образцы, потому что в них предусмотрен и специальный подъемник для человека с инвалидностью. Он может на инвалидной коляске непосредственно поместиться в сам автомобиль. Ну и, конечно же, отдельные крепления. Мы каждый год работаем над качеством технических параметров и характеристик автомобилей, которые производятся непосредственно для системы социальной защиты. Та работа, которую мы проводим с холдингом МАЗ, предприятием «Брестмаш», она дорогого стоит.

За два года в учреждения страны передано уже 67 машин, а в 2025-м эту помощь получат еще 26 социальных организаций.