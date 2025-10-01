Учитель школы будущего: Минск стал центром педагогического диалога

1 октября в Минске на базе Национальной библиотеки Республики Беларусь открылся комплексный форум «Учитель школы будущего». На три дня уникальная площадка знаний, идей и педагогического опыта объединила представителей Беларуси и России, чтобы была возможность вместе обсудить, каким должно быть образование в XXI веке.

С приветственным словом к участникам обратились обратились руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси – Русского Дома в Минске Юрий Анатольевич Макушин, ректор Минского городского института развития образования Татьяна Ивановна Мороз, проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка Вероника Валерьевна Радыгина, проректор по международному сотрудничеству и образованию Тульского Государственного педагогического университета имени Льва Толстого Жанна Евгеньевна Фомичева, Первый секретарь Посольства РФ в РБ Андрей Викторович Малахов, ректор МОИРО Дробеня Федор Валентинович и руководитель национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь всех святых и в память о жертвах, Отечеству нашему послуживших», Председатель синодального отдела по связям со светскими учреждениями образования отец Федор Повный. В их словах звучала единая мысль: учитель будущего – это не просто носитель знаний, но и проводник ценностей, культурного диалога и гуманистических идеалов.

Первым крупным мероприятием дня стала дискуссионная площадка «Формирование гражданской идентичности и традиционных славянских ценностей (опыт Союзного государства Беларуси и России)». Эксперты обсудили методические и психолого-педагогические аспекты воспитания патриотизма, этнокультурной и гражданской идентичности. Опыт российских коллег представили ученые ТГПУ имени Льва Толстого: кандидат исторических наук Никита Алексеевич Биленко, доктор исторических наук Александр Анатольевич Клейменов, директор института инновационных образовательных практик Елена Ивановна Белянкова и доцент института Александр Александрович Сухоруков. Белорусскую сторону представляли проректор МГИРО Наталья Николаевна Борисёнок, директор гимназии № 1 имени Франциска Скорины, кандидат педагогических наук Наталья Владимировна Бушная, проректор МГИРО Людмила Николаевна Воронецкая, доцент Юрий Валерьевич Врублевский и другие специалисты. Диалог оказался насыщенным: от анализа воспитательного потенциала гуманитарных дисциплин до практик формирования гражданской идентичности в контексте толстовской педагогики, основанной на принципах свободы, уважения к личности ребенка, развитии его творческих способностей и духовном самосовершенствовании.

В научно-методическом семинаре «Реализация системно-деятельностного подхода при формировании функциональной грамотности: опыт Беларуси и России» ключевые акценты сделали профессор Светлана Васильевна Митрохина и директор института детства Юлия Анатольевна Селезнева (ТГПУ им. Льва Толстого). Они подчеркнули, что функциональная грамотность — это универсальный навык, позволяющий школьникам уверенно действовать в различных сферах жизни. Учитель начальных классов из Копыля Светлана Васильевна Калевич поделилась практикой проектных заданий для младших школьников.

Важной темой первого дня стала и психологическая безопасность образовательной среды. На базе БГПУ им. Максима Танка состоялся научно-практический семинар по подготовке социальных педагогов и педагогов-психологов. Дискуссию вели профессор Светлана Вячеславовна Пазухина, профессор Инна Леонидовна Федотенко, декан факультета социально-педагогических технологий Валентина Викторовна Мартынова и другие специалисты. Разговор затронул вопросы профилактики рисков и формирования устойчивых механизмов поддержки личности.

Тема цифровизации образования прозвучала на круглом столе «Цифровые инструменты в работе педагога: опыт образовательных организаций Беларуси и России». Российский опыт представила доцент Людмила Дмитриевна Ситникова, белорусские практики — Дмитрий Иванович Прохоров, Татьяна Олеговна Пучковская, Наталья Владимировна Соколова и Вероника Владимировна Шабловская. Участники подчеркнули: цифровые технологии становятся незаменимыми помощниками, но требуют осторожного внедрения и учета рисков.

Ярким финалом первого дня стал мастер-класс «Искусственный интеллект в образовательном процессе», проведенный Алексеем Андреевичем Субботиным (ТГПУ им. Льва Толстого). В дискуссии приняли участие белорусские ученые: профессор Игорь Иванович Ганчерёнок, Наталья Владимировна Бушная и другие специалисты. Обсуждались как возможности использования искусственного интеллекта в обучении, так и потенциальные угрозы его неконтролируемого внедрения.

Атмосфера форума объединила учителей, студентов, ученых и управленцев. Каждый из них внес свой вклад в общее понимание того, как должна развиваться школа будущего — школа, которая сочетает традиционные ценности с инновационными подходами, уважение к культуре с цифровыми возможностями.

Первый день показал: диалог Беларуси и России способен рождать не только обмен опытом, но и новые идеи для практики. Впереди участников ждут еще два насыщенных дня форума, где разговор о будущем образования продолжится.