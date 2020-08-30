Волонтёр, который приехал в Беларусь из Украины: «Как некоторые люди не ценят того, что они имеют сейчас?»

Новости Беларуси. Вадим Борисюк переехал в Беларусь из Украины четыре года назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Молодому человеку в родной стране не хватало того, что есть в нашей – стабильности, хорошей работы и спокойствия.

Вадим Борисюк:

Это был примерно где-то 1942-й год, уже была оккупация. На моего дедушку в свое время просто вышли знакомые, которые были тогда в подполье в Пинске. Он помогал медикаментами нашим партизанам, которые были в отряде Коржа, который работал в Полесье. Лиц мужского пола обвиняли в том, что они пособники партизан и просто забирали к себе в гестапо. Дедушку тоже забрали полицаи, которые носили бело-красно-белые повязки. И вот его забрали, посадили в камеру. Была битком набита именно людьми, которые болели тифом. Немцы приняли решение, чтобы не заразить охранников, просто всех выпустить – они сами умрут. И вот таким образом дедушка избежал, скажем так, какого-то расстрела либо же повешения как пособник партизан. Я вырос в Приднестровье, до 2016 года там прожил – всю сознательную жизнь. Мы очень часто... просто я для себя сравнивал, когда приезжал с родителями сюда, в Беларусь, где остался дедушкин дом. Я всегда видел порядок, чистоту, доброжелательность, не было такого усталого взгляда, как у большинства людей в том же моем родном Тирасполе.

И когда я стал взрослым, видел те события, которые происходили рядом. Буквально в 90 километрах от Тирасполя находится город Одесса, когда там в мае просто-напросто националисты просто сожгли людей за то, что они хотели разговаривать на русском языке, за то, что они хотели стабильности. И я понимал, что это напряжение нарастало и у нас в городе.

Поэтому я решил поехать попробовать себя в Беларуси – в нормальную страну, где можно жить, где можно приносить пользу, где можно действительно чувствовать себя человеком, который не боится жизни, а наоборот хочет жить и помогать другим.

Я никогда не ожидал того, что это будет на улицах Беларуси, что поднимут флаги, не понимая, что это за флаги. Флаги, которые просто ассоциируются лично у меня с пособниками фашистов, которые были здесь, в Беларуси. Как некоторые люди не ценят того, что они имеют сейчас? Не ценят той стабильности, не ценят банально той работы, которая им была дана за все эти годы. Потому что для меня, например, возможность работать, приносить пользу и при этом ходить по тихим улицам – это самое ценное.