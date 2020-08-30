Прямой эфир

Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает

30 августа 2020 20:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дмитрий Шикир остался верен себе и своему заводу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
В старое доброе время была хорошая песня «Ту заводскую проходную, что в люди вывела меня». Это про вас, наверное?

Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает-4

Дмитрий Шикир, начальник цеха автобусных агрегатов автобусного завода ОАО «МАЗ»:
Это, наверное, про всю семью МАЗ. Много социальных вопросов было решено, много семей жилье получили, какие-то социальные услуги. Родители работали на МАЗе, отец продолжает работать на МАЗе. Ну, я тоже около 15 лет работаю на МАЗе.

Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает-7

Евгений Пустовой:
Дети есть у вас? Не на МАЗе?

Дмитрий Шикир:
Да, есть. Но как оно сложится посмотрим. Дочка растет. Все впереди, посмотрим.

Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает-10

На неделе во Дворце Независимости обсудили путь белорусской промышленности.

Александр Лукашенко: нельзя ждать, что кто-то выстроится в очередь перед воротами завода и купит продукцию, нужны меры поддержки экспорта

Захватить страну на баррикадах не получилось, переключились на экономику. Новый ход – забастовки.

Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает-13

Дмитрий Шикир:
Это бренд, узнаваемый бренд белорусского народа. Я считаю, что он обязательно должен выжить и остаться, и мы должны сохранить это все, чтобы передать наследие другим. Конечно, это большая потеря будет. Не только для заводчан, а для Беларуси в целом.

# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Шикир # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Угрозы продолжают поступать. В Беларуси зафиксировано более 150 случаев буллинга
30 августа 2020 20:08

Угрозы продолжают поступать. В Беларуси зафиксировано более 150 случаев буллинга

«Мне 15 лет, и я готовлю». Юный кондитер, у которого уже есть своя книга рецептов, рассказал о хобби
30 августа 2020 19:09

«Мне 15 лет, и я готовлю». Юный кондитер, у которого уже есть своя книга рецептов, рассказал о хобби

«Мы вложили в этих детей самое лучшее». Белорусские учителя рассказали о буллинге в свой адрес
30 августа 2020 19:08

«Мы вложили в этих детей самое лучшее». Белорусские учителя рассказали о буллинге в свой адрес