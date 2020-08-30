Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает

Новости Беларуси. Дмитрий Шикир остался верен себе и своему заводу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Дмитрий Шикир остался верен себе и своему заводу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В старое доброе время была хорошая песня «Ту заводскую проходную, что в люди вывела меня». Это про вас, наверное?
Дмитрий Шикир, начальник цеха автобусных агрегатов автобусного завода ОАО «МАЗ»:
Это, наверное, про всю семью МАЗ. Много социальных вопросов было решено, много семей жилье получили, какие-то социальные услуги. Родители работали на МАЗе, отец продолжает работать на МАЗе. Ну, я тоже около 15 лет работаю на МАЗе.
Евгений Пустовой:
Дети есть у вас? Не на МАЗе?
Дмитрий Шикир:
Да, есть. Но как оно сложится посмотрим. Дочка растет. Все впереди, посмотрим.
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Дмитрий Шикир:
Это бренд, узнаваемый бренд белорусского народа. Я считаю, что он обязательно должен выжить и остаться, и мы должны сохранить это все, чтобы передать наследие другим. Конечно, это большая потеря будет. Не только для заводчан, а для Беларуси в целом.