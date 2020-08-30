Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает

Новости Беларуси. Дмитрий Шикир остался верен себе и своему заводу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В старое доброе время была хорошая песня «Ту заводскую проходную, что в люди вывела меня». Это про вас, наверное?

Дмитрий Шикир, начальник цеха автобусных агрегатов автобусного завода ОАО «МАЗ»:

Это, наверное, про всю семью МАЗ. Много социальных вопросов было решено, много семей жилье получили, какие-то социальные услуги. Родители работали на МАЗе, отец продолжает работать на МАЗе. Ну, я тоже около 15 лет работаю на МАЗе.

Евгений Пустовой:

Дети есть у вас? Не на МАЗе? Дмитрий Шикир:

Да, есть. Но как оно сложится посмотрим. Дочка растет. Все впереди, посмотрим.

На неделе во Дворце Независимости обсудили путь белорусской промышленности. Александр Лукашенко: нельзя ждать, что кто-то выстроится в очередь перед воротами завода и купит продукцию, нужны меры поддержки экспорта Захватить страну на баррикадах не получилось, переключились на экономику. Новый ход – забастовки.