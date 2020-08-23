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Студент БГУ об участниках акций протеста: «Они противопоставляют себя чему-то конструктивному»

23 августа 2020 19:31
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Новости Беларуси. Мир, спокойствие и безопасность. То, чем Беларусь всегда славилась, то, что мы, белорусы всегда ценили, и то, что во многих странах, говоря о нашем молодом государстве, всегда приводили в пример, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами. Митинги в поддержку Беларуси состоялись по всей стране.

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Студент БГУ об участниках акций протеста: «Они противопоставляют себя чему-то конструктивному»-1

Михаил Дегтяренко, студент филфака БГУ:
Очень сюжет мощный о том, как во время Первой мировой войны солдат кидали на амбразуру, и вот это все переживание, человеческая трагедия была показана сквозь призму одного солдата-американца.

Классический отличник филфака БГУ и книголюб Михаил Дегтяренко отложил в строну литературу и взял в руки государственный флаг. 

Студент БГУ об участниках акций протеста: «Они противопоставляют себя чему-то конструктивному»-4

Михаил Дегтяренко:
Не вся та молодежь принимает участие в этих акциях, которая обладает избирательным правом. Очень много, к сожалению, несовершеннолетних, которые выходят просто, ну, как сейчас расхоже, ну ради хайпа. Заявить себя громко, в Instagram сфотографировать, какой-нибудь модный пост расхожий на тему того, что вот, я не такой, как все. Опять же, то есть они противопоставляют себя чему-то конструктивному.

Для Михаила литературный кумир – шотландский поэт Роберт Бернс, который писал о власти народа. Не о той, что на баррикадах, а о той, что роднит человека с его землей. О том же  Богданович и Купала. Скорее всего, про это и первосмыл лозунга «Жыве Беларусь». Именно про быть хозяином у себя в стране, а не казаться хорошим для заморских кукловодов.

Студент БГУ об участниках акций протеста: «Они противопоставляют себя чему-то конструктивному»-7

Михаил Дегтяренко:
Очень много на самом деле молодых людей проявляют внимание, интерес к митингам в поддержку действующего курса государства. Все потому что, знаете, есть на что посмотреть. Мы видим, как развивается государство, какие есть социальные, экономические достижения. Даже мы, молодые люди, это все прекрасно видим. Что могут нам предложить, если уже выражаться их языком, по ту сторону?

# Государственная социальная политика # общество # Михаил Дегтяренко # Фотофакт

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