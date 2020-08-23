Студент БГУ об участниках акций протеста: «Они противопоставляют себя чему-то конструктивному»

Новости Беларуси. Мир, спокойствие и безопасность. То, чем Беларусь всегда славилась, то, что мы, белорусы всегда ценили, и то, что во многих странах, говоря о нашем молодом государстве, всегда приводили в пример, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами. Митинги в поддержку Беларуси состоялись по всей стране. Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Михаил Дегтяренко, студент филфака БГУ:

Очень сюжет мощный о том, как во время Первой мировой войны солдат кидали на амбразуру, и вот это все переживание, человеческая трагедия была показана сквозь призму одного солдата-американца. Классический отличник филфака БГУ и книголюб Михаил Дегтяренко отложил в строну литературу и взял в руки государственный флаг.

Михаил Дегтяренко:

Не вся та молодежь принимает участие в этих акциях, которая обладает избирательным правом. Очень много, к сожалению, несовершеннолетних, которые выходят просто, ну, как сейчас расхоже, ну ради хайпа. Заявить себя громко, в Instagram сфотографировать, какой-нибудь модный пост расхожий на тему того, что вот, я не такой, как все. Опять же, то есть они противопоставляют себя чему-то конструктивному. Для Михаила литературный кумир – шотландский поэт Роберт Бернс, который писал о власти народа. Не о той, что на баррикадах, а о той, что роднит человека с его землей. О том же – Богданович и Купала. Скорее всего, про это и первосмыл лозунга «Жыве Беларусь». Именно про быть хозяином у себя в стране, а не казаться хорошим для заморских кукловодов.