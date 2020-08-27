Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают

Новости Беларуси. Работа предприятий, обстановка в коллективах и в стране. Говорим – экономика, подразумеваем – отражение политики. Вопросы развития организаций промышленного комплекса Беларуси и внешние угрозы 27 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: нельзя ждать, что кто-то выстроится в очередь перед воротами завода и купит продукцию, нужны меры поддержки экспорта

Один из флагманов промышленности – наш бренд – БелАЗ. Во всем мире у него только два предприятия-конкурента. Остановить белорусского исполина – значит еще нанести и имиджевый удар по стране.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Люди думающие поймут, кому выгодно на проходной успешного завода устраивать видимость забастовок: рабочим, чтобы без зарплаты остались, или борцам за перемены, чтобы навредить стране, за которую эти сами борцы сражаются. Сражаются явно не за интересы Беларуси. Это называется провокацией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что там на БелАЗе? Они уже так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены домой уставшие… Это вчера – мы следили. Рабочие за проходную вышли, а они этот флаг растягивают и идут по бокам и делают картинку: что вот это БелАЗ. Я же понимаю, как это делается. Никаким белазовцам это не надо. Они прекрасно понимают: остановится сегодня БелАЗ – и города не будет.