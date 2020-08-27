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Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают

27 августа 2020 17:47
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Новости Беларуси. Работа предприятий, обстановка в коллективах и в стране. Говорим – экономика, подразумеваем – отражение политики. Вопросы развития организаций промышленного комплекса Беларуси и внешние угрозы 27 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: нельзя ждать, что кто-то выстроится в очередь перед воротами завода и купит продукцию, нужны меры поддержки экспорта

Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают-1

Один из флагманов промышленности – наш бренд – БелАЗ. Во всем мире у него только два предприятия-конкурента. Остановить белорусского исполина – значит еще нанести и имиджевый удар по стране.  

Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают-4

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:  
Люди думающие поймут, кому выгодно на проходной успешного завода устраивать видимость забастовок: рабочим, чтобы без зарплаты остались, или борцам за перемены, чтобы навредить стране, за которую эти сами борцы сражаются. Сражаются явно не за интересы Беларуси. Это называется провокацией.  

Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Что там на БелАЗе? Они уже так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены домой уставшие… Это вчера – мы следили. Рабочие за проходную вышли, а они этот флаг растягивают и идут по бокам и делают картинку: что вот это БелАЗ. Я же понимаю, как это делается. Никаким белазовцам это не надо. Они прекрасно понимают: остановится сегодня БелАЗ – и города не будет.  

Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают-10

Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают-12

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:  
На заводе все конвейеры работают. Реализация ведется по заключенным контрактам. Социально-психологическая обстановка за последнюю неделю нормализовалась и оценивается как удовлетворительная.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Петр Пархомчик # Евгений Пустовой # Фотофакт

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