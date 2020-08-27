Александр Лукашенко: взялись за депутатов. Депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда их защитит

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: там, отзовем депутатов. Ну, пусть попробуют, мы же прекрасно понимаем: повалить Президента не удалось, надо расшатать парламент. Я думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка. И депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда сможет их защитить, без всяких проблем.

Начались накаты на депутатов – требуют от них деньги, требуют поддержки, выходить на улицу. Не вышли? Значит, мы вас отзовем. Ну, попробуйте.