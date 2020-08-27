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Александр Лукашенко: взялись за депутатов. Депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда их защитит

27 августа 2020 18:57
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 августа провел совещание по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:  
Вертикаль хочет услышать свой народ. И люди думающие это понимают. Но разделить белорусов, перекричать голос разума пытаются из-за границы.  

Александр Лукашенко: взялись за депутатов. Депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда их защитит-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: там, отзовем депутатов. Ну, пусть попробуют, мы же прекрасно понимаем: повалить Президента не удалось, надо расшатать парламент. Я думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка. И депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда сможет их защитить, без всяких проблем.

Начались накаты на депутатов требуют от них деньги, требуют поддержки, выходить на улицу. Не вышли? Значит, мы вас отзовем. Ну, попробуйте.  

Александр Лукашенко: взялись за депутатов. Депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда их защитит-4

Поэтому мы обязаны защитить людей. Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочее пока петарды, не дай бог, начнут бросать гранаты.  

Уже вокруг нашей страны сформировались группы, группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать.  

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# Массовые беспорядки # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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