Александр Лукашенко: взялись за депутатов. Депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда их защитит

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 августа провел совещание по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Вертикаль хочет услышать свой народ. И люди думающие это понимают. Но разделить белорусов, перекричать голос разума пытаются из-за границы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: там, отзовем депутатов. Ну, пусть попробуют, мы же прекрасно понимаем: повалить Президента не удалось, надо расшатать парламент. Я думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка. И депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда сможет их защитить, без всяких проблем.
Начались накаты на депутатов – требуют от них деньги, требуют поддержки, выходить на улицу. Не вышли? Значит, мы вас отзовем. Ну, попробуйте.
Поэтому мы обязаны защитить людей. Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочее – пока петарды, не дай бог, начнут бросать гранаты.
Уже вокруг нашей страны сформировались группы, группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать.
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