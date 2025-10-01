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В Польше украинцев с 1 октября лишили многих бесплатных медицинских услуг

01 октября 2025 13:37
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В Польше украинцев с 1 октября лишили многих бесплатных медицинских услуг-0

Для совершеннолетних украинце, проживающих в Польше и не имеющих страховки, с 1 октября перестают быть доступны многие бесплатные медицинские услуги и компенсации, пишет ТАСС со ссылкой на Onet.

По сведениям портала, в перечне – услуги эндопротезирования, возможность экстренного доступа к лекарственным технологиям и медицинским услугам, связанным с трансплантацией, возможность получения возмещения при приобретении лекарственных средств, продуктов питания специального назначения и медицинских изделий, отпускаемых в аптеках по рецепту.

Лица младше 18 лет под  новые поправки в законе не попадают.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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